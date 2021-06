Die letzte Etappe der EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beginnt. Das Team von Joachim Löw traf am Dienstag in Franken ein, wo der Bundestrainer seinen EM-Kader den letzten Feinschliff bis zum schweren Turnierstart in einer Woche in München gegen Weltmeister Frankreich geben wird.