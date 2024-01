Es ist alles angerichtet für ein Handballfest in Deutschland: Die deutsche Mannschaft hat sich mit einem 35:31-Sieg gegen Portugal mit einer gelungenen Generalprobe für den Turnierstart in Köln eingestimmt. Die Routiniers Andreas Wolff und Kai Häfner sprachen im Anschluss über die Partie und ihre Vorfreude, die jetzt erst so richtig losgeht.