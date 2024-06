EM-Newsticker vom 16.06.2024

Das brachte der gestrige Spieltag

Ungarn – Schweiz 1:3: Gegen passive Ungarn konnten die Eidgenossen in der ersten Halbzeit bereits mit zwei Toren in Führung gehen. Nach dem Anschluss von Varga sorgte Embolo für die Entscheidung.



Tore: 0:1 Duah (12.), 0:2 Aebischer (45.), 1:2 Varga (66.), 1:3 Embolo (90.+3)

Gelbe Karten: Ar. Szalai, Bolla | Widmer, Yakin









Spanien-Kroatien: Bereits nach den ersten 45 Minuten war alles klar. Ein Doppelschlag von Morata und Fabian, sowie ein Tor von Carvajal in der Nachspielzeit, zerstörten alle Hoffnungen der Kroaten. Zehn Minuten vor dem Ende vergab Petkovic die Chance auf den Ehrentreffer per Strafstoß.

Tore:1:0 Morta (29.), 2:0 Fabian (32.), 3:0 Carvajal (45. + 2)

Gelbe Karten: Rodri | –

Besondere Vorkommnisse: Petkovic verschießt Straftstoß (80.)

Italien – Albanien 2:1: Italien war durch das schnellste Tor der EM-Geschichte in Rückstand geraten. Bajrami traf nach 22 Sekunden. Die Azzurri konnten den Rückstand noch in der ersten Hälfte durch Tore von Bastoni und Barella drehen. Der Titelverteidiger war in der Folge das klar tonangebende Team, ein verdienter Sieg.

Tore:0:1 Bajrami (1.), 1:1 Bastoni (11.), 1:2 Barella (16.)

Gelbe Karten: Pellegrini Calafiori | Broja, Hoxha

So geht es heute weiter

Polen-Niederlande (15 Uhr/Hamburg): Die Holländer müssen auf die verletzten Koopmeiners de Jong verzichten, die Verteidigung um Liverpools Virgil van Dijk ist aber sicher ein Pfund gegen die polnische Offensive um Robert Lewandowski.

Aus der Bundesliga bekannt: / | Weghorst (Hoffenheim), Malen, Maatsen (beide Dortmund), Simons (Leipzig), Frimpong (Leverkusen), de Ligt (FC Bayern)

Slowenien- Dänemark (18 Uhr/Stuttgart): Für Slowenien geht es in die zweite EM-Teilnahme. Ziel könnte der erste Sieg beim kontinentalen Ländervergleich sein, gegen die Dänen konnte der Alpenstaat aber noch nie gewinnen. Dänemark möchte die Halbfinal-Teilnahme des letzten Turniers gerne zumindest bestätigen.

Aus der Bundesliga bekannt: Sesko (Leipzig) | Rönnow (Union), Maehle (Wolfsburg), Poulsen (Leipzig), Wind (Wolfsburg)



Serbien-England (21 Uhr/Gelsenkirchen): Während der EM sind die Serben zu Gast in Augsburg. Mit viel Selbstvertrauen treten sie gegen die vielleicht stärkste englische Mannschaft seit langem an. Kane, Bellingham & Co. haben die Mission endlich den Europa-Titel auf die Insel zu bringen. Serbien braucht sich aber in seinem ersten EM-Spiel nicht verstecken, verfügt es doch ebenfalls über zahlreiche international bekannte Kicker im Kader.

Aus der Bundesliga bekannt: Veljkovic (Bremen) | Kane (FC Bayern)









Was gibt es sonst noch?