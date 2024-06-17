+++EM-Newsticker vom 17.06.2024+++

Das brachte der gestrige Spieltag

Polen-Niederlande 1:2: Polen ging auch ohne seinen Superstar Robert Lewandowski (muskuläre Probleme) trotz drückender Niederländer durch einen Kopfball von Buksa früh in Führung. Gapko konnte nach einer guten halben Stunde ausgleichen. In einer von beiden Teams eher durchschnittlichen Halbzeit konnte der eingewechselte Bundesliga-Stürmer Weghourst (Hoffenheim) kurz vor dem Ende den Siegtreffer für Oranje erzielen.

Tore: 1:0 Buksa (16.), 1:1 Gakpo (29.), 1:2 Weghourst (83.)

Gelbe Karten: – | Veerman

Slowenien- Dänemark 1:1: Das erste Remis dieses Turnier brachte den ersten emotionalen Höhepunkt mit sich. Christian Eriksen erlitt bei der letzten EM während des Spiels einen Herzstillstand und kämpfte um sein Leben. Nun erzielte der Spielmacher das erste Tor für Dänemark in diesem Turnier. Zum Sieg reichte es nicht, da Janza zur verdienen Punkteteilung getroffen hatte.



Tore: 0:1 Eriksen (17.), 1:1 Janza (77.)

Gelbe Karten: Stojanovic, Celar | Hjulmand

Serbien-England 0:1: England müht sich gegen Serbien zum Sieg. Der hohe Favorit von der Insel konnte nur in der ersten Halbzeit phasenweise überzeugen. Die erste gute Gelegenheit verwandelte Real Madrid-Star Bellingham. Serbien kämpfte sich im zweiten Durchgang in die Partie und kam gegen nicht wirklich überzeugende Engländer zu einigen Chancen, ließ diese aber ungenützt verstreichen.



Tore: 0:1 Bellingham (13.)

Gelbe Karten: Gudelj, Tadic, Stojkovic | Hjulmand

So geht es heute weiter

Rumänien – Ukraine (15 Uhr / München): Die Favoritenrolle dürfte klar bei Rumänien liegen. Die Tricolorii zogen ungeschlagen durch die Qualifikation, während die Ukraine sich in dramatischen Playoffs die vierte Teilnahme in Serie.



Aus der Bundesliga bekannt: – | –



Belgien – Slowakei (18 Uhr /Frankfurt): Es ist das erste Pflichtspiel der beiden gegeneinander. Belgien qualifizierte sich auch dank eines überragenden Romelu Lukaku (AS Rom) souverän für die EM in Deutschland. Für die in die Jahre gekommenen Stars wie De Bruyne vielleicht die letzte Chance auf einen Titel. Auch die Slowaken sind nach einer guten Quali verdient zum zweiten Mal dabei.



Aus der Bundesliga bekannt: Openda (Leipzig), Vranckx, Casteels (beide Wolfsburg)



Österreich-Frankreich (21 Uhr/Düsseldorf): Die meist erfolgsverwöhnten Franzosen haben etwas gutzumachen. Bei der letzten EM schied man bereits im Achtelfinale aus, Mbape und Kollegen haben dieses Mal wieder das Endspiel in Berlin im Fokus. Erster Stolperstein könnten die mit zahlreichen Bundesliga-Kickern ausgestatten Österreicher des deutschen Trainers Ralf Rangnick sein. Die Alpen-Adler hatten eine starke Qualifikation gespielt.



Aus der Bundesliga bekannt: Gregoritsch, Lienhardt (beide Freiburg), Wimmer (Wolfsburg), Schmid (Bremen), Baumgartner, Seiwald (beide Leipzig), Sabitzer (Dortmund), Laimer (FC Bayern), Grillitsch (Hoffenheim), Mwene (Mainz), Wöber (Mönchengladbach) | Upamecano, Coman (beide FC Bayern)



Was gibt es sonst noch?