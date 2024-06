Das brachte der gestrige Spieltag

Slowenien-Serbien 1:1: Die Slowenen starteten stark und erspielten sich die ersten Chancen, während Serbien in der ersten Halbzeit zunehmend besser wurde. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten fielen vor der Pause keine Tore. Nach dem Seitenwechsel hatte Serbien mehrere Gelegenheiten zur Führung, aber Aleksandar Mitrovic blieb glücklos. In der 69. Minute gelang den Slowenen durch Zan Karnicnik nach einem Konter das 1:0. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Luka Jovic per Kopf nach einer Ecke den späten Ausgleich für Serbien. Das Unentschieden verhindert vorerst das Vorrunden-Aus für Serbien und gibt ihnen die Chance, am Dienstag gegen Dänemark um das Weiterkommen zu kämpfen.

Tore: 1:0 Karnicnik (69.), 1:1 Jovic (90. + 5)

Gelbe Karten: Janza, Vipotnik | Mladenovic, Lukic, Jovic, Gacinovic

Dänemark-England 1:1: Die Engländer starteten besser in die Partie und gingen nach 17 Minuten durch Harry Kane in Führung. Dänemark steigerte sich daraufhin und erzielte in der 34. Minute durch Morten Hjulmand aus etwa 25 Metern den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit zeigten beide Teams Fehler, was zu Chancen auf beiden Seiten führte, aber keine Tore brachte. England trifft am Dienstag in ihrem letzten Gruppenspiel auf Slowenien, während zeitgleich Dänemark gegen Serbien in München antritt.

Tore: 0:1 Kane (18.), 1:1 Hjulmand (34.)

Gelbe Karten: Vesergaard Maehle, Nörgaard | Gallagher

Spanien-Italien 1:0: Die spanische Mannschaft dominierte die erste Halbzeit gegen Italien, konnte aber trotz bester Chancen kein Tor erzielen. Italien hingegen blieb ungefährlich und konnte kaum Umschaltmomente kreieren. In der 55. Minute fiel dann das Führungstor durch ein Eigentor von Riccardo Calafiori. Obwohl Italien mehr tun musste, hatten die Spanier weiterhin die besseren Chancen. Mit diesem Sieg sichert sich Spanien vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale, während Italien am Montag gegen Kroatien um das endgültige Weiterkommen spielen wird.

Tore:1:0 Calafiore (55./Eigentor)

Gelbe Karten: Rodri, Le Normand, Carvajal, | Donnarumma, Cristante

So geht es heute weiter

Slowakei – Ukraine (15 Uhr/Düsseldorf):Die Slowakei feiert nach dem 1:0-Sieg gegen Belgien einen positiven Start in der Gruppe E. Obwohl sie phasenweise unter Druck standen, sicherten sie sich durch Ivan Schranz‘ Treffer nach nur sieben Minuten drei Punkte. Mit einem weiteren Sieg könnten sie einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen und ihr bestes Abschneiden bei einer EM seit 2016 erreichen. Die Ukraine hingegen startete frustrierend mit einer 0:3-Niederlage gegen Rumänien. Trainer Serhiy Rebrov war enttäuscht, aber in einer ausgeglichenen Gruppe ist noch alles möglich. Die bisherigen Ergebnisse deuten auf eine knappe Begegnung hin, da es in acht Spielen zwei Siege für die Slowakei, drei für die Ukraine und drei Unentschieden gab. Ein Remis in Düsseldorf würde einer Mannschaft sicherlich mehr helfen als der anderen.

Aus der Bundesliga bekannt: – | –

Polen – Österreich (18 Uhr/Berlin): Mehrere Kicker kennen sich aus den Clubs. Spieler wie Przemysław Frankowski und Kevin Danso sind Teamkollegen bei Lens, während Łukasz Skorupski und Stefan Posch mit Bologna in die Champions League 2024/25 eingezogen sind. Dennoch müssen sie im Spiel gegeneinander alles geben. Polens Hoffnungen ruhen auf Kapitän und Rekordtorschütze Robert Lewandowski, der beim 1:2 gegen die Niederlande verletzungsbedingt fehlte. Österreich verlor knapp mit 0:1 gegen Frankreich, zeigte aber eine starke defensive Leistung und agierte fast auf Augenhöhe mit einem Turnierfavoriten.

Aus der Bundesliga bekannt: – | Gregoritsch, Lienhardt (beide Freiburg), Wimmer (Wolfsburg), Schmid (Bremen), Baumgartner, Seiwald (beide Leipzig), Sabitzer (Dortmund), Laimer (FC Bayern), Grillitsch (Hoffenheim), Mwene (Mainz), Wöber (Mönchengladbach)

Niederlande – Frankreich (21 Uhr/Leipzig): Frankreich hat sieben der letzten acht Begegnungen gegen die Niederlande Gegner gewonnen, einschließlich beider Qualifikationsspiele. Obwohl Verletzungsprobleme das niederländische Team bei der EM-Qualifikation beeinträchtigten und man auch jetzt im Turnier mit Personalsorgen zu kämpfen hat, haben beide Teams einen soliden Start hingelegt. Holland gewann sein erstes Spiel gegen Polen mit 2:1, während Frankreich sich beim 1:0 gegen die Österreich mühte. Ob der verletzte Kylian Mbappé , der sich einen Nasenbeinbruch zuzog, heue mitwirken kann ist noch offen.

Aus der Bundesliga bekannt: Weghorst (Hoffenheim), Malen, Maatsen (beide Dortmund), Simons (Leipzig), Frimpong (Leverkusen), de Ligt (FC Bayern) | Upamecano, Coman (beide FC Bayern)

Was gibt es sonst noch?