Das brachte der gestrige Spieltag

Slowakei – Ukraine 1:2: Die Slowaken gingen im ersten Durchgang durch ein Kopfballtor von Ivan Schranz in Führung, obwohl die Ukrainer zu Beginn das bessere Team waren. Nachdem die Ukrainer sich in der ersten Hälfte steigerten und Chancen zum Ausgleich vergaben, gelang Mykola Shaparenko in der 54. Minute der Ausgleichstreffer. Danach dominierten die Ukrainer das Spiel und Roman Yaremchuk erzielte in der 80. Minute den Siegtreffer zum 2:1 Endstand.

Tore: 1:0 Schranz (17.), 1:1 Shaparenko (54.)., 1:2 Yaremchuk (80.)

Gelbe Karten: – | Yaremchuk

Polen – Österreich 1:3: Die Mannschaft von Ralf Rangnick startete stark und ging bereits nach knapp zehn Minuten durch ein Kopfballtor von Gernot Trauner in Führung. Die Polen brauchten etwas Zeit, um sich zu fassen, fanden dann aber besser ins Spiel und glichen durch Krzysztof Piatek in der 30. Minute aus. Nach der Halbzeitpause waren die Österreicher wieder aktiver und gingen durch Christoph Baumgartner in der 66. Minute erneut in Führung. Selbst die Einwechslung von Topstürmer Robert Lewandowski änderte nichts daran. Ein Elfmetertor von Marko Arnautovic in der 78. Minute besiegelte den Endstand. Mit null Punkten auf dem Konto können die Polen schon für die Heimfahrt planen.

Tore: 0:1 Trauner (9.), 1:1 Piatek (30.), 1:2 Baumgartner (66.), 1:3 Arnautovic (78./Elfmeter)

Gelbe Karten: Silisz, Moder, Lewandowski, Szczesny | Wimmer, Arnautovic

Niederlande – Frankreich 0:0: Die Franzosen, ohne den verletzten Kylian Mbappé, hatten im ersten Durchgang mehr Chancen, konnten aber keine Tore erzielen. Das leistungsgerechte Remis zur Pause in Leipzig blieb bestehen. Beide Teams starteten behäbig in die zweite Halbzeit, bevor die Équipe Tricolore wieder Feldvorteile gewann. Die Niederländer kamen zum Ende hin stärker auf und jubelten kurzzeitig über ein Tor von Xavi Simons in der 70. Minute, das jedoch nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt wurde. Das Spiel endete unentschieden, wodurch beide Teams mit je vier Punkten eine gute Ausgangslage vor dem letzten Spieltag haben. Die Niederlande treffen auf Österreich, während Frankreich gegen Polen spielt.

Tore: keine

Gelbe Karten: – | –

So geht es heute weiter

Georgien – Tschechien (15 Uhr/Hamburg): Im bevorstehenden Spiel treffen der Turnier-Debütant Georgien und die traditionsreiche Mannschaft Tschechiens aufeinander. Beide Teams haben ihre ersten Spiele auf dramatische Weise verloren. Die Tschechen mussten in der Nachspielzeit einen Gegentreffer gegen Portugal hinnehmen und unterlagen mit 1:2, während Georgien kurz vor Schluss zweimal das Aluminium traf, bevor die Türkei einen Konter zum 3:1-Sieg nutzte. Eine weitere Niederlage könnte das Aus für die Hoffnungen beider Mannschaften auf die ersten beiden Plätze bedeuten.

Aus der Bundesliga bekannt: Zivzivadze (Karlsruhe) | Kovar, Schick, Hlozek (alle Leverkusen), Jurasek (Hoffenheim), Cerny (Wolfsburg)

Türkei – Portugal (18 Uhr/Dortmund): Beide Teams, die jeweils ihr erstes Spiel gewonnen haben, stehen vor der Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg das Achtelfinale zu erreichen. Die Türkei besiegte Georgien in einem spektakulären Spiel mit 3:1, während Portugal in der Nachspielzeit einen knappen 2:1-Sieg gegen Tschechien errang. Bei beiden Teams waren die jungen Spieler entscheidend: Conceiçãos Siegtreffer für Portugal und die herausragenden Leistungen der jungen türkischen Spieler Arda Güler und Kenan Yıldız sorgten für die Erfolge. Alle Augen waren auf Cristiano Ronaldo gerichtet, der mit seinen 39 Jahren älter ist als die beiden jungen Türken zusammen und bereits gegen 47 verschiedene Nationalmannschaften getroffen hat. Gegen die Türkei wartet er jedoch noch auf sein erstes Tor.

Aus der Bundesliga bekannt: Özcan (Dortmund) | –

Belgien – Rumänien (21 Uhr/Köln): Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie. Überraschenderweise führen die Rumänen nach ihrem Sieg gegen die Ukraine die Tabelle an, während die favorisierten Belgier nach ihrer Niederlage gegen die Slowakei unter Druck stehen. Die Rumänen feierten ihren ersten Sieg bei einer Europameisterschaft seit 24 Jahren und könnten mit einem weiteren Erfolg bereits das Achtelfinale fest machen. Für Belgien geht es darum wieder in die Erfolgsspurt zukommen und die beeindruckende Serie von 14 ungeschlagenen Spielen vor dem Turnier wieder aufzunehmen.

Aus der Bundesliga bekannt: Openda (Leipzig), Vranckx, Casteels (beide Wolfsburg) | –



Was gibt es sonst noch?