Das brachte der gestrige Spieltag

Schweiz-Deutschland 1:1: Beim deutschen Team ist tief durchschaufen angesagt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit trifft der eingewechselte Füllkrug per Kopf zum Ausgleich. Deutschland ist Gruppensieger. Die DFB-Auswahl hatte über weite Strecken mehr vom Spiel, ohne sich gegen taktisch disziplinierte Schweizer wirklich in Szene setzen zu können. Pech, dass ein Andrich-Treffer (17.) wegen eines Fouls von Musiala nicht gegeben wurde. Zehn Minuten später jubelten die Eidgenossen. Ndoye konnte aus kurzer Distanz die Führung erzielen. Auch in Halbzeit 2 ein ähnliches Bild. Früh angreifende Schweizer verursachten zahlreiche Aufbaufehler beim Heimteam. Schlussendlich kann Deutschland doch noch einmal jubeln und sich als Gruppensieger feiern lassen. Deutschland zieht damit als Tabellenerster von Die Deutschen treffen am Samstag in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C, das können England, Dänemark, Slowenien oder Serbien sein – theoretisch ist hier noch alles möglich. Für den Tabellenzweiten aus der Schweiz geht es ebenfalls am Samstag (18 Uhr) gegen den zweiten der Hammergruppe Spanien, Italien, Kroatien und Albanien.

Tore: 1:0 Ndoye (28.) 1:1 Füllkrug (90.+2)

Gelbe Karten: Ndoye, Xhaka, Widmer | Tah (nächstes Spiel gesperrt)

Schottland-Ungarn 0:1: Die Europameisterschaft der sympathischen Schotten endet in Stuttgart. Besonders bitter: Der Treffer durch Csoboth fiel in zehnten Minute der Nachspielzeit aus einer Kontersituation nach eigener Ecke heraus. in heftiger Zusammenstoß zwischen Schottlands Torwart Angus Gunn und Barnabás Varga sorgte für Aufsehen, wobei Letzterer unter Sichtschutz vom Platz transportiert werden musste.

In der Tabelle belegt Ungarn nun den dritten Platz und hat noch Chancen als Gruppendritter in die Ko-Runde einzuziehen, während die Schotten sicher ausgeschieden sind.

Tore: 1:0 Ndoye (28.) 1:1 Füllkrug (90.+2)

Gelbe Karten: McTominay, | Styles, Orban, Schäfer, Kleinheisler

So geht es heute weiter

Albanien – Spanien (21 Uhr/Düsseldorf): Spanien hat seine Favoritenrolle auf den Titel untermauert und sicherte sich bereits einen Spieltag vor Schluss den Sieg in der Gruppe B. Die beeindruckenden Leistungen gegen Kroatien und Italien waren ein deutliches Signal an die Konkurrenz und ermöglichen es Luis de la Fuente nun einigen Reservisten eine Chance zu geben, insbesondere da Rodri gesperrt ist. Dies stellt Albanien vor eine schwierige Aufgabe, da Spanien über eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen Spielern verfügt. Dennoch braucht sich das Team von Sylvinho nicht zu verstecken. Nach einem Traumstart gegen Italien musste die Mannschaft eine knappe Niederlage hinnehmen, konnte jedoch mit einem späten Unentschieden gegen Kroatien die Hoffnungen auf das Weiterkommen am Leben erhalten.

Aus der Bundesliga bekannt: Klaus Gjasula (Darmstadt) | Dani Olma (Leipzig) | –

Kroatien – Italien (21 Uhr/Leipzig): Vor dem 3. Spieltag haben die beiden Trainer Zlatko Dalić und Luciano Spalletti einiges zu überdenken. Kroatien hat bisher nur einen Punkt geholt, nach der Niederlage gegen Gruppensieger Spanien und einem 2:2-Unentschieden gegen Albanien. Die einst souveräne Abwehr wurde bereits fünfmal überwunden, daher ist eine starke Defensive für ein positives Ergebnis in Leipzig erforderlich. Trotz toller EURO-Tore von Kroatien stehen sie vor einer Herausforderung. Die Azzurri mussten ebenfalls Rückschläge hinnehmen, mit einem frühen Gegentreffer im ersten Spiel gegen Albanien und einer Niederlage gegen Spanien. Bisher hat nur Spanien (2012) erfolgreich ihren EM-Titel verteidigt, aber Italien und Kroatien streben zumindest das Erreichen der K.-o.-Phase an.

Aus der Bundesliga bekannt: Josip Stanišić (Leverkusen), Josip Juranović (Union), Andrej Kramarić (Hoffenheim)| –

Was gibt es sonst noch?