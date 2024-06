Kroatien – Italien 1:1:

Am Montagabend boten weder Italien noch Kroatien in einer ereignisarmen ersten Halbzeit besonders attraktiven Fußball. Beide Teams konnten nur wenige Chancen herausspielen, obwohl die Kroaten zu Beginn etwas aktiver waren. Die Defensive der Italiener stand jedoch sicher. Ein Handspiel von Frattesi im eigenen Strafraum nach der Pause leitete eine wildere Phase ein. Modric scheiterte zunächst vom Elfmeterpunkt, konnte aber kurz darauf einen Angriff erfolgreich abschließen. Die Italiener drängten danach auf den Ausgleich für das sichere Weiterkommen und erzielten in der Nachspielzeit durch Zaccagni den entscheidenden Treffer in der 98. Minute, bevor das Spiel abgepfiffen wurde.

Tore: 1:0 Modric (55.) 1:1 Zaccagni (90.+8)

Gelbe Karten: Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic | –

Albanien – Spanien 0:1: In der parallel ausgetragenen Partie gewann der bereits feststehende Gruppensieger Spanien mit 1:0 gegen Albanien. Der Siegtreffer für die Iberer fiel bereits in der 13. Spielminute. Spanien beendet damit die Gruppe B mit neun Punkten aus drei Siegen vor Italien (vier Punkte), Kroatien (zwei Punkte) und Albanien (ein Punkt). Für Albanien ist das Turnier damit beendet, während Kroatien nur noch theoretische Chancen hat, als einer der vier besten Gruppendritten in die K.-o.-Runde einzuziehen. Spanien tritt am Sonntag in Köln gegen den Dritten der Gruppe A, D, E oder F an, Italien trifft unterdessen am Samstag in Berlin auf die Schweiz.

Tore: 0:1 Ferran Torres (13.)

Gelbe Karten: Sylvinho (Trainer), Bajrami, M. Berisha | Vivian

So geht es heute weiter

Niederlande – Österreich (18 Uhr/Berlin): Die Gruppe D steht vor dem letzten Spieltag extrem ausgeglichen da. Beide Teams haben die Chance, mit einem Sieg den Gruppensieg zu erringen. Die Niederlande folgten ihrem Sieg gegen Polen mit einem hart erkämpften Unentschieden gegen Frankreich. Österreich hat sich nach der knappen Niederlage gegen Frankreich gut erholt und Polen mit 3:1 besiegt. Torschütze Marko Arnautović lobte seine Mannschaft: „Wir haben heute gezeigt, dass wir ein wirklich starkes Team sind.“ Österreich wartet seit 1984 auf einen Sieg gegen die Niederlande. Der Dienstagabend bietet eine gute Gelegenheit, um diese Serie zu beenden.

Aus der Bundesliga bekannt: Weghorst (Hoffenheim), Malen, Maatsen (beide Dortmund), Simons (Leipzig), Frimpong (Leverkusen), de Ligt (FC Bayern) | Gregoritsch, Lienhardt (beide Freiburg), Wimmer (Wolfsburg), Schmid (Bremen), Baumgartner, Seiwald (beide Leipzig), Sabitzer (Dortmund), Laimer (FC Bayern), Grillitsch (Hoffenheim), Mwene (Mainz), Wöber (Mönchengladbach)

Frankreich Polen (18 Uhr/Dortmund): Frankreich ist in der EM-Gruppenphase unter Trainer Didier Deschamps seit acht Spielen ungeschlagen und hat in Deutschland nach einem 1:0-Sieg gegen Österreich und einem 0:0 gegen die Niederlande noch kein Gegentor kassiert. Ein Schlüsselspieler des Teams ist Mittelfeldspieler N’Golo Kanté, der in der regulären Spielzeit noch nie ein Spiel bei einer großen Endrunde verloren hat. Polen ist nach den Niederlagen gegen die Niederlande und Österreich bereits vorzeitig ausgeschieden, strebt jedoch eine ehrenvolle Verabschiedung von der großen internationalen Bühne an.

Aus der Bundesliga bekannt: Upamecano, Coman (beide FC Bayern) | –

Dänemark – Serbien (21 Uhr/München): Der dritte Platz in Gruppe C wird auch vom Ausgang des Spiels zwischen England und Slowenien abhängen. Es steht jedoch bereits fest, dass sowohl Dänemark als auch Serbien gewinnen müssen. Kasper Hjulmands Team hat bisher zweimal 1:1 gespielt, während das Team von Dragan Stojković nur einen Punkt auf dem Konto hat. Nach der 0:1-Niederlage gegen England erzielte Slowenien ein Last-Minute-Tor von Luka Jović zum 1:1-Unentschieden.

Aus der Bundesliga bekannt: Rönnow (Union), Maehle (Wolfsburg), Poulsen (Leipzig), Wind (Wolfsburg) | Sesko (Leipzig)

England – Slowenien (21 Uhr/Köln): Nach einem knappen Auftaktsieg gegen Serbien konnte England auch gegen Dänemark nicht überzeugen und war froh, mit einem Punkt aus Frankfurt zu kommen. Dennoch befindet sich das Team von Gareth Southgate immer noch in einer guten Position, um das Achtelfinale zu erreichen. England erwartet eine schwere Aufgabe gegen Slowenien, die seit acht Spielen ungeschlagen sind. Die Slowenen holten jeweils ein Unentschieden gegen Dänemark und Serbien und hatten gegen die Serben viel Pech, als der Ausgleichstreffer von Luka Jović erst in der 95. Minute fiel.

Aus der Bundesliga bekannt: Kane (FC Bayern) | Veljkovic (Bremen)

Was gibt es sonst noch?