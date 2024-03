Emma Stone bei Oscars als beste Hauptdarstellerin geehrt

Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles ist Emma Stone für ihre Rolle in „Poor Things“ als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Sie konnte sich gegen Annette Bening („Nyad“), Carey Mulligan („Maestro“), Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon“) sowie die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller („Anatomie eines Falls“) durchsetzen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in wenigen Minuten weitere Details.