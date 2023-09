Endlich! | Augsburger Panther feiern gegen Nürnberg den ersten Saisonsieg

Am vierten Spieltag der neuen Saison fahren die Augsburger Panther die ersten drei Punkte ein. Gegen die Nürnberg Icetigers gab es einen verdienten 5:3-Heimsieg.

Um nicht schon nach den ersten beiden Wochenenden abreißen lassen zu müssen, mussten die Augsburger Panther im vierten Spiel den ersten Sieg landen. Der AEV war sich der Ausgangslage bewusst und startete stark in das schwäbisch-fränkische Duell mit Nürnberg. Schon früh konnten die Hausherren mit einem Doppelschlag nach einem schnellen Angriff von Elias und einem Handgelenksschuss in Führung. Doch damit nicht genug. Während Fox noch auf der Strafbank abkühlte, wurde ein Schuss von Panther-Angreifer Mitchell unhaltbar zum 3:0 abgefälscht (13.). Während man bisher immer frühen Rückständen hinterherlaufen musste, war man nun selbst der Gejagte, doch der EHC tastete sich an. Schmölz brachte die Gäste noch vor der ersten Pause heran.

Im Mittelabschnitt nützte die Mannschaft von Tom Rowe ein weiteres Powerplay zum Anschluss. Hede traf vom 3:2 (30.). In einem unterhaltsamen Drittel war es Köhler, der den AEV kurz vor der Sirene wieder mit zwei Treffern in Front bringen konnte. Nürnbergs Schlussmann Treutle hatte die Scheibe nicht gesehen und vorbeitrudeln lassen.

Mit großem Einsatz, einer cleveren Abwehrarbeit und einem bestens aufgelegten Markus Keller im Tor gelang es Augsburg dieses Ergebnis schlussendlich über die Zeit zu bringen. JKarjalainens Empty-Net-Goal sicherte den Erfolg. Das 5:3 mit der Schlusssirene änderte nichts am Ausgang. Die ersten Punkte der Saison wandern auf das Konto des AEV.

Foto: Dunja Dietrich 1 von 40

AEV: Keller, Endras– Southorn, Köhler, Sacher, Schüle, van der Linde, Rantakari, Renner, Länger, , – Mitchell, Karjalainen, Trevelyan, Soramies, Elias, Oblinger, Andersen, Puempel, Totso, Flaake, Esposito, Hakulinen

Tore: 1:0 Elias (Sacher) 6. 2:0 Flaake (Andersen/Köhler) 8., 3:0 Mitchell (Southorn/Puempel) 13., 3:1 Schmölz (Gerard) 20., 3:2 Hede (Fleischer/Fox) 30., 4:2 Köhler (Puempel/Rantakrai) 39. 5:2 Karjalainen (Esposito/Southorn) 60., 5:3 Kislinger (Leonhardt/Hede) 60.

Schiedsrichter: Goldman, Hinterdobler | Merk, Römer Strafzeiten: Augsburg 12– Nürnberg 16

Zuschauer: 4.586