Das Augsburger Klimafestival geht in die zweite Runde. Vom 28. bis 30.4. veranstaltet das Staatstheater Augsburg in Kooperation mit dem Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) endlich. Das 2. Augsburger Klimafestival – diesmal unter dem Motto »Fashion for Future«. Auf das Publikum wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Theater, Konzert, Workshops, Familienprogramm und vielem mehr. Ein besonderes Highlight ist die Eröffnung mit dem deutschlandweit bekannten Stegreif Orchester. Presse Augsburg verlost Karten.

An drei Festivaltagen werden im tim und Gaswerk die Themen Mode, Kostüm und Nachhaltigkeit genauer unter die Lupe genommen. Musikalisch eröffnet wird das Klimafestival mit der Premiere »#bechange: Acting« des Stehgreif Orchesters in der brechtbühne im Gaswerk. Hier erlebt das Publikum Rekompositionen, Klangperformance und instrumentale Improvisation als unumwundenen Ausdruck des Handelns. Aber auch an den zwei Tagen danach ist einiges geboten: Von Panels, Vorträgen, Theaterperformance und Modenschauen im tim bis hin zu großem Familienprogramm, Kostümverkauf und Upcycling-Workshops auf dem Gaswerksgelände.

»#bechange: Acting« Eröffnungskonzert:

28.4. um 19:30 Uhr brechtbühne im Gaswerk

Alle Infos und Tickets unter www.staatstheateraugsburg.de/bechange_acting

endlich. Das 2. Augsburger Klimafestival:

29.4. 11 – 18 Uhr im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim)

30.4.,13 – 18 Uhr im Gaswerk

Alle Infos und das Programm gibt es unter www.staatstheater-augsburg.de/klimafestival

Presse Augsburg-Gewinnspiel

In Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg verlost Presse Augsburg 2×2 Karten für das Eröffnungskonzert am 28.04.2023.

So können Sie gewinnen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken und gerne auch teilen. –> Zum Beitrag

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. April 2023, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier.