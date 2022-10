Die schlechten Nachrichten für die Augsburger Panther reißen nicht ab. Nun muss der PENNY DEL-Club auch noch rund einen Monat auf seinen Schlussmann Dennis Endras verzichten.



Der Torwart zog sich in der Auswärtspartie bei den Bietigheim Steelers eine Muskelverletzung am Bein zu, die konservativ behandelt wird. Dies ergaben eingehende Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte in der ArthroKlinik.

Ob Terry Broadhurst am kommenden Wochenende wieder zum Einsatz kommen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Der Angreifer klagte kurz vor Beginn des Spiels in Bietigheim über Unwohlsein und ist nun bei Mannschaftsarzt Dipl. med. Vladislav Trivaks im Ärztehaus Augsburg Süd in Behandlung.

Dies gilt auch für Peter Russell, der sein Team vorgestern aufgrund eines positiven Corona-Befundes nicht vor Ort betreuen konnte. Bis zum Abklingen der Symptome und unter Voraussetzung eines negativen Tests bleibt der Cheftrainer der Panther in häuslicher Isolation. Läuft alles optimal, kann der Schotte bei den beiden Heimspielen am Wochenende wieder hinter der Bande stehen.

Ebenfalls erkrankt ist Blaz Gregorc. Der Verteidiger wurde positiv schnellgetestet und ist in häuslicher Isolation. Das Ergebnis des PCR-Tests ist ausstehend. Sein Einsatz am Wochenende ist unwahrscheinlich.

Das heutige Training wurde von Assistant Coach Derek Mayer geleitet, der seine Corona-Infektion überstanden hat. Ebenfalls wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen ist Angreifer Adam Payerl. Über seinen Einsatz am Wochenende muss kurzfristig entschieden werden.