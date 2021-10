Endspurt für den Ausbau der Straßenbahn Linie 3 von Augsburg nach Königsbrunn

Endspurt beim Ausbau der 4,6 Kilometer langen Verlängerung der Linie 3 nach Königsbrunn: Die sechs neuen Haltestellen sind fast fertig, entlang der Gleise werden zudem Bäume gepflanzt. Auch die Fahrleitungsanlage für den Betrieb der Straßenbahnen mit 100 Prozent Ökostrom ist betriebsbereit. Ab November sind erste Testfahrten auf der Strecke geplant. Nach rund zwei Jahren Bauzeit fährt die Straßenbahn der Stadtwerke Augsburg (swa) am 12. Dezember zum ersten Mal mit Fahrgästen zwischen Augsburg und Königsbrunn.

Neben zwei bestehenden Haltestellen, die umgebaut werden, werden sechs barrierefreie Haltestellen neu angelegt. Die neuen Fahrgastunterstände sind im gleichen Design wie die „Haltestelle der Zukunft“ an der Hochschule Augsburg gestaltet. Ein taktiles Bodenleitsystem gewährleistet die Orientierung für blinde und sehbehinderte Menschen.

Entlang der Strecke werden zudem in Abstimmung mit dem Amt für Grünordnung der Stadt Augsburg und der unteren Naturschutzbehörde fast 80 Hainbuchen und Amberbäume gepflanzt. Sie sind besonders klimaresistent und haben schmale Baumkronen, damit sie weder die Sicht beeinträchtigen noch über die Gleise hinausragen. Gleichzeitig leistet jeder einzelne Baum einen Beitrag zur Luftreinhaltung.

Für den Betrieb der Straßenbahnen mit 100 Prozent Ökostrom aus regenerativen Quellen spannen sich rund 11 Kilometer Oberleitungen über die Strecke. Die Straßenbahnen der swa fahren somit klimaneutral. Bei rund 10.000 Fahrgästen pro Tag spart die neue Linie 3 rund 16,8 Millionen Pkw-Kilometer pro Jahr – das entspricht rund 3.700 Tonnen CO2.

Nach Probefahrten, technischen Abnahmen und Schulungsfahrten der Fahrerinnen und Fahrer werden im Dezember 2021 die ersten Straßenbahnen in 30 Minuten von Kö zum Kö rollen, also von der Mitte Königsbrunns zum Königsplatz und weiter zum Hauptbahnhof in Augsburg. Geplant ist, dass der Streckenabschnitt nach Königsbrunn von der Tram in der Regel im 15-Minuten-Takt befahren wird, am Wochenende in der Nebenverkehrszeit alle 20 bzw. 30 Minuten.

Rund 52 Millionen Euro für Verlängerung der Linie 3 investiert

Rund 52 Millionen Euro investieren die Stadtwerke Augsburg (swa) in die Schienenverbindung der beiden Nachbarstädte Königsbrunn und Augsburg. Die Linie, ein gemeinschaftliches Projekt von swa, Stadt Königsbrunn sowie Stadt und Landkreis Augsburg, verläuft von der bisherigen Endhaltestelle „Haunstetten West P&R“ bis zum ZOB im Zentrum Königsbrunns.

Mehr als eine halbe Milliarde Euro investieren die swa mit Hilfe der Zuschussgeber Bund und Land in das Projekt Mobilitätsdrehscheibe und damit in den zukunftsfähigen Ausbau des Nahverkehrs. Das Gesamtprojekt besteht aus sechs einzelnen Teilprojekten: die 2010 fertiggestellte Linie 6, die geplante Verlängerung der Linie 1 nach Hochzoll, der neue Königsplatz, der seit 2013 in Betrieb ist, die Verlängerung der Linie 3, die ab Ende 2021 fahren soll, das Herzstück, der Hauptbahnhof, mit der geplanten Eröffnung 2023 und die Straßenbahnlinie 5, für die das Genehmigungsverfahren bei der Regierung von Schwaben noch läuft.