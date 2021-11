Endspurt für den TSV Haunstetten Handball startet gegen Heiningen

Die Vorrunde in der 3.Liga geht für die Handballerinnen des TSV Haunstetten langsam aber sicher in ihre Endphase. Drei Partien haben die Rot-Weißen noch zu absolvieren und erster Gegner ist am Samstagabend der Baden-Württembergische Traditionsverein TSV Heiningen (18 Uhr, AL-Halle).

Im Göppinger Vorort pflegt man seit Jahrzehnten den gepflegten Handballsport und dabei setzte bisher vor allen Dingen die Männerabteilung mit einigen Jahren in der 2.Bundesliga viele Ausrufezeichen. Den Frauen gelang 2020 der Aufstieg in die 3.Liga, allerdings fiel die Auseinandersetzung mit Haunstetten fast exakt vor einem Jahr lockdown-bedingt ins Wasser.

Laut Tabelle ist der TSV klarer Favorit, da man als aktuell Erstplatzierter auf das momentane Schlusslicht trifft. Trainer Max Högl verzichtet im Vorfeld auf die üblichen Plattitüden: „Wir brauchen nicht zu erwähnen, dass man keinen Gegner leicht nehmen darf. Das wissen wir mittlerweile ausreichend genug. Wenn wir unsere Leistung nicht abrufen können, tun wir uns immer schwer.“ Genügend Beispiele lieferte sein Team im bisherigen Verlauf bereits ab, allerdings war dem TSV dabei zumeist das Glück hold. Dies will Högl am Samstagabend keinesfalls in Anspruch nehmen: „Ich erwarte eine engagierte und konzentrierte Leistung, da gibt es keinerlei Diskussion.“

