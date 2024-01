Engagierter FC Augsburg verliert in der Nachspielzeit gegen Spitzenreiter Leverkusen

Zum Auftakt in das Bundesligajahr 2024 bereitet der FC Augsburg Tabellenführer Bayer Leverkusen große Probleme. Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit musste sich der FCA aber doch 0:1 geschlagen geben.



Nach einer aufgrund der anstehenden Europameisterschaft sehr kurzen Winterpause erwartete der FC Augsburg an Spieltag Nummer 17 den Tabellenführer aus Leverkusen. Während FCA-Coach Thorup für diese Aufgabe fast aus dem Vollen schöpfen konnte (zwei Wechsel), musste Bayer 04 mit den Afrika-Cup-Teilnehmern Tapsoba, Kossounou und Adli, sowie dem verletzten Boniface auf zahlreiche Akteure verzichten. Auch der zuletzt so starke Wirtz sollte leicht angeschlagen erst im Laufe der Partie eingewechselt werden. Der Nationalspieler konnte so von der Bank aus mitverfolgen, wie auf dem Platz dem kürzlich verstorbenen Weltmeister Franz Beckenbauer gedacht wurde.

Die Rheinländer gaben dann von Beginn an den Takt der Begegnung vor. Dahmen musste gegen Grimaldo (18.), wenig später Uduokhai für seinen geschlagenen Schlussmann gegen Schick klären. Augsburg hatte, trotz geringer Spielanteile, ebenfalls seine Möglichkeiten, ein Schuss von Demirovic fand allerdings nicht das Ziel (22). Der FCA verteidigte konzentriert, konnte die Werkself so weitestgehend vom eigenen Tor fernhalten, hätte er dennoch nicht über einen Rückstand zur Pause beschweren dürfen. Grimaldo mit einem Lattenkracher aus zwanzig Metern (27.) und Verteidiger Andrich per Kopfball (37.) hätten die Gästeführung erzielen können. Augsburg konnte sich nur selten per (eher harmlosen) Entlastungsangriffen in der Offensive zeigen.

Augsburg überzeugt mit gutem Defensivverhalten

Thorup hatte vor der Partie davon gesprochen, dass er eine Chance für sein Team sieht, diese versuchte die Mannschaft nach der Pause zu ergreifen. Mit einem schnellen Angriff meldete sich Augsburg kurz nach dem Seitenwechsel vor Bayer-Keeper Hradecky an, doch Demirovic verzog den Schuss. Auch nach fast 50 Minuten hatte der FCA keinen Schuss auf das Tor bringen können. Dabei sollte es in der Folge vorerst bleiben. Augsburg setzte weiter auf Konter aus einer stabilen Defensive heraus. Trotz rund phasenweise 70 Prozent Ballbesitz hatte der Tabellenführer so große Mühe sich gefährlich in Szene zu setzen. Wäre Tietz bei einem Blitzangriff nicht hauchdünn im Abseits gestanden (72.), hätte sein die Ausgangslage bedeutend verändert. Der FCA hatte nun aber Blut geleckt und versuchte mit drei frischen, eher offensiv ausgerichteten Spielern in den letzten zehn Minuten den Lucky Punch zu setzen. Gelingen wollte dieser nicht mehr, im Gegenteil. Kurz vor Ende der Nachspielzeit knallte Palacios den Ball doch noch zum Auswärtssieg für Bayer 04 in die Maschen. Leverkusen ist nun seit 26 Pflichtspielen ungeschlagen, der FC Augsburg muss seine Punkte an anderer Stelle holen.

FC Augsburg: Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Dorsch, Rexhbecaj (88. Gumny), Vargas (62. Maier), Demirovic (80. Beljo), Jensen (80. Engels) – Tietz (80. Michel)

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky – Stanisic, Andrich, Hincapie – Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo – Hofmann, Schick, Hlozek (62. Wirtz)

Tore: 0:1 Palacios (90.+4)



Gelbe Karten: Vargas, Iago, Dorsch |Hoffmann

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 30.550