Engel & Völkers Commercial | „Immobilien in Augsburg und der Region bleiben attraktive Investments“

Anzeige | Die Preise für Wohn- und Gewerbeimmobilien haben in den letzten Jahren deutlich an Wert zugelegt. Eine Immobilienblase sieht Thomas Stahr, Spezialist für Immobilien in Augsburg aber nicht. „Es spricht vieles für den Immobilienstandort“, so der Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Augsburg.

Befinden wir uns in einer Immobilienblase? Sind die Preise für Wohnungen, Häuser und Grundstücke nicht schon zu hoch? Wie sieht es bei gewerblichen Objekten aus? Immer wieder kommen diese Fragen auf, wenn es um Immobilien zur Eigennutzung oder aber auch als Renditeanlage geht. „Nicht in der Region Augsburg.“, so die klare Antwort von Thomas Stahr, Immobilienexperte von Engel & Völkers Commercial Augsburg.

„München beispielsweise sehe ich als zu teuer an, für die Immobilien in Augsburg gibt es noch reelle Preise. Die Entwicklung der letzten Jahre setzt sich weiter fort. Die ungebrochen hohe Nachfrage führt zu diesen weiter steigenden Preisen, die gute Vermietbarkeit von Wohnraum und Gewerbeflächen machen den Großraum Augsburg zu einem immer attraktiver werdenden Standort für Investoren. Schwaben boomt, dies aber nicht nur aufgrund der Nähe zu München. Die immer weiterwachsende Uni und die große Hochschule, der Innovationspark, zahlreiche große Arbeitgeber und nicht zuletzt der gerade entstehende Medizincampus sprechen für die Wirtschaftskraft und Zukunft der gesamten Region. Gepaart mit der hohen Lebensqualität in Schwaben spricht vieles für den Immobilienstandort.“

Innovative Ideen für eine attraktive Rendite durch Immobilien in Augsburg

Nicht nur für Selbstnutzer hat der Raum Augsburg deshalb einiges zu bieten. Zwischen 3-4 Prozent Mietrendite können sich in Zeiten von Nullzinsanlagen und Verwahrentgelten durchaus sehen lassen. Das kompetente Team von Engel & Völkers Commercial Augsburg entwickelt dazu für jeden Investor mit viel Fleiß, Herzblut und fachlicher Kompetenz die passende Strategie.

„Natürlich werden aktuell dafür innovative Ideen benötigt“, berichtet Geschäftsführer Thomas Stahr mit Blick auf den knappen Augsburger Immobilienmarkt. Gemeinsam mit seinem Team sorgt er aber dafür, dass es dann nicht bei Ideen bleiben muss. Kompetente Partner aus dem Netzwerk der Immobilienprofis können bei der Realisierung unterstützen, die Vermarktung übernimmt Engel & Völkers Commercial Augsburg dann im Kundenauftrag selbst. Je nach Lage wird so beispielsweise aus einem ehemaligen Lokal eine tolle Wohnimmobilie oder es entsteht dort, wo bisher ein kleiner Altbestand war, ein gemischtes Objekt mit Laden- und Büroeinheiten, Gastronomie, Praxen und Wohnflächen. Auch die Nachfrage nach modernen Büroflächen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, dazu wird hier ein „Corona-Effekt“ erwartet. „Viele Unternehmen werden in Zeiten von Homeoffice und vernetztem Arbeiten ihre bisherigen Firmensitze so nicht mehr benötigen und auf dem neuesten Stand halten. Office-Parks bieten oft gute Alternativen, für diese Unternehmen und die möglichen Vermieter. Wir können den aktuellen Eigentümern zeigen, wie auch sie davon profitieren können“

Kompetente Beratung, seriöse und diskrete Begleitung

Auch eben diese Eigentümer sind bei Engel & Völkers Commercial Augsburg bestens aufgehoben. Thomas Stahr und sein großes Team sind seit mehreren Jahren die kompetenten Spezialisten für Immobilien in Augsburg und den gesamten Großraum. Gerne begleiten sie die Eigentümer von Immobilien seriös und mit hoher Kompetenz. Der Fokus der Experten für Zins- und Renditeobjekte liegt dabei klar auf einer fachlich fundierten Beratung, mit dem Ziel gemeinsam mit den Kunden ein attraktives Immobilienportfolio zu schaffen und zu erhalten. Die notwendigen objektbezogenen Marktanalysen führen die Immobilienkaufleute dabei natürlich persönlich und selbstverständlich kostenfrei durch.

Wer als Eigentümer den Wert seiner Immobilien in Augsburg oder des deutschlandweiten Portfolios regelmäßig im Auge behalten möchte, dem empfiehlt Stahr SONAR, ein bedienerfreundliches, kostenfreies und unabhängiges Portal. Die eigenen Objekte werden hier mit der einzigartig großen Datenbasis von Engel & Völkers Commercial, in die laufend weitere Marktpreise von Wohn- und Geschäftshäusern eingehen, die eingewertet und verkauft werden, abgeglichen. „Ich empfehle aber auch allen Nutzern von SONAR für einen genauen Wertvorschlag unsere persönliche Marktanalyse. Der Zustand des Objektes, Nutzung und Ertragslage, sowie die Lage können hier genau einfließen. Das persönlich ermittelte Ergebnis ist deshalb deutlich konkreter am erzielbaren Preis.“ Sollte sich der Kunde dafür entscheiden, sich von einem Objekt zu trennen, so wird dies bei Engel & Völkers Commercial seriös und diskret, oftmals im sogenannten Offmarket abgewickelt.

Immobilien in Augsburg und in der gesamten Region sind und bleiben attraktive Investments, davon ist man in der Maximilianstraße 83 überzeugt.