Am Nachmittag des 02.01.2024 fuhr eine Streife in Bobingen zu einer Entstempelung eines Pkw. Vor Ort kam der Streife der 31-jährige Mann mit ebendiesem Pkw fahrenderweise entgegen. Aber das war nicht das einzige Problem.

Nach Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser zudem nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, er an seinem Wohnort nicht gemeldet war und dieser in den letzten Tagen Drogen konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv. Außerdem gab eine Bekannte vor Ort an, dass er mit Gewalt in ihre Wohnung eingedrungen war und sie geschlagen hatte. Dem 31-Jährigen wurde ein Platzverweis und ein Kontaktverbot erteilt. Nach erfolgter Blutentnahme im Krankenhaus wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.