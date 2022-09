Mit einer Enttäuschung endete für ABT Sportsline das DTM-Wochenende im belgischen Spa-Francorchamps. Nachdem das Team am Samstag noch mit einem blauen Auge davonkam und mit reichlich Glück auf den Plätzen vier und fünf wertvolle Punkte sammelte, gingen alle drei ABT Piloten im zweiten Rennen am Sonntag leer aus. Besonders ärgerlich war der Ausfall von René Rast kurz vor Rennende durch einen Reifenschaden in der berühmten Eau-Rouge-Kurve.

Der dreimalige DTM-Champion hatte im ersten Rennen am Samstag von Startplatz neun den vierten Platz geholt, sich auf den zweiten Tabellenrang verbessert und den Rückstand auf Spitzenreiter Sheldon van der Linde (BMW) auf 17 Punkte reduziert.

Mit einer perfekt getimten Runde holte Rast auf abtrocknender Strecke im zweiten Qualifying am Sonntag die Pole-Position und damit weitere drei Punkte. Obwohl er sich im Rennen von Anfang an gegen schnellere Autos verteidigen musste, lag Rast kurz vor Rennende auf Platz drei, ehe der linken Hinterreifen plötzlich Luft verlor – ohne erkennbaren Grund.









Ein Kontakt mit dem Ferrari des späteren Siegers Nick Cassidy in der Anfangsphase des Rennens hatte nichts mit dem Reifenschaden zu tun: Erstens touchierte Rast den Ferrari mit dem linken Vorderrad. Zweitens wechselte Rast zwischen der Berührung und dem Ausfall die Reifen. Dass gegen Rast wegen der Kollision mit Cassidy eine 5-Sekunden-Zeitstrafe ausgesprochen wurde, hatte nach dem Ausfall keine Relevanz mehr.

Kelvin van der Linde wurde am Samstag starker Fünfter, war am Sonntag aber chancenlos. Ricardo Feller erlebte auf seiner Lieblingsstrecke mit den Plätzen 18 und 13 ein enttäuschendes Wochenende. Sein persönliches Highlight war die siebtbeste Zeit im zweiten Qualifying bei schwierigen Bedingungen auf teilweise noch nasser Strecke. Am Sonntag war er bestplatzierter Audi-Pilot – allerdings außerhalb der Punkteränge.

In der Fahrerwertung fiel René Rast durch seinen Ausfall wieder auf Platz drei zurück. Der Rückstand auf Sheldon van der Linde wuchs auf 34 Punkte an. Lucas Auer (Mercedes) liegt zwei Punkte vor ihm. Insgesamt 116 Punkte werden bei den verbleibenden vier Rennen auf dem Red Bull Ring (24./25.09.) und in Hockenheim (8./9. Oktober) noch vergeben.

In der Teamwertung liegt das Team ABT Sportsline nach sechs von acht Veranstaltungen hinter Schubert Motorsport weiter auf dem zweiten Platz.