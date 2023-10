Enttäuschung beim FV Illertissen – Torloses Remis zum Rückrundenauftakt gegen Bamberg

Enttäuschung beim FV Illertissen, der es zum Rückrundenauftakt erneut nicht schaffte, das Abwehrbollwerk des FC Bamberg zu knacken und so mit einem torlosen Unentschieden vom Platz ging.









Es war eines jener Spiele über das man aus Illertisser Sicht hinterher sagt ‚wir hätten noch zwei Stunden spielen können und das Tor nicht getroffen‘. „Wir hatten Riesenchancen, dem Gegner nahezu nichts zugelassen, von daher ein enttäuschendes Ergebnis“, lautete das Fazit eines sichtlich angefressenen Illertisser Trainers Holger Bachthaler. „Wir schaffen es die letzten Wochen aus einer Vielzahl von Tormöglichkeiten einen Treffer zu erzielen.“ Daran, dass den Illertissern derzeit drei Stürmer verletzt ausfallen allein darf es nicht liegen, dann müssten Mittelfeldspieler eben einmal in die Bresche springen. Einer davon, Furkan Kircicek, hätte seine Mannschaft bereits nach 12 Minuten in Führung bringen können, ja fast müssen, als er ganz allein aufs Tor zulief und vergab. Abwehrspieler Niklas Jeck versuchte es wenig später mit einem Weitschuß, den Torhüter Fabian Dellermann nur abklatschen konnte. Die Illertisser hatten das Heft klar in der Hand, mussten jedoch bei den ganz vereinzelten Gegenstößen der Gäste höllisch auf der Hut sein. Bei einem davon, allerdings aus klarer Abseitsposition, musste Torhüter Felix Thiel gegen Patrick Görtler im letzten Moment retten. Als in der 37. Minute Torhüter Fabian Dellermann einen gefährlichen Freistoß von Daniele Gabriele aus dem Eck fischte, war zu befürchten, dass die Illertisser immer wieder vergeblich anrannten. Das war mit Beginn der zweiten Halbzeit noch mehr der Fall, denn die Bamberger zogen sich mit allen elf Spielern weit in die eigene Hälfte zurück. Beinahe hätten die Illertisser sogar einem Rückstand nachlaufen müssen, denn Jonas Hartwig traf kurz nach der Pause mit seinem Gewaltschuß nur die Latte. Dann ging es aber nur noch in eine Richtung und der FVI hatte Chancen nahezu im Minutentakt. Marco Mannhardt, Yannick Glessing, Max Zeller und Daniele Gabriele schafften einfach nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Als dann wenige Minuten vor Abpfiff Luca Ljevsic einen Lupfer von Yannick Glessing von der Linie kratzte war das torlose Unentschieden nicht mehr zu verhindern.

Arg viel Zeit, sich zu ärgern, bleibt den Illertissern nicht, denn bereits am Dienstag(19.00) empfangen sie zum Totopokal Viertelfinale den Tabellendritten TSV Aubstadt.