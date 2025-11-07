Entwarnung nach Großeinsatz in Kempten: Verdächtiger Brief als ungefährlich eingestuft

Am Freitagmittag kam es in Kempten, im Bereich der Rottachstraße, zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach einer intensiven Untersuchung konnte Entwarnung gegeben werden.

Verdächtiger Geruch löst Alarm aus

Gegen 11:45 Uhr meldeten Zeugen einen verdächtigen Geruch, der aus einem Briefkuvert drang, der Polizei. Infolgedessen wurde das betroffene Gebäude sowie das umliegende Gelände großräumig abgesperrt, da ein gefährlicher Stoff nicht ausgeschlossen werden konnte.

Einsatzkräfte geben Entwarnung

Spezialkräfte der Feuerwehr durchsuchten das Gebäude mit Spezialgeräten. Glücklicherweise konnten keine gefährlichen Stoffe festgestellt werden. Die Absperrungen wurden daraufhin wieder aufgehoben und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Großer Einsatz von Rettungskräften

Zahlreiche Polizeikräfte sowie Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes waren an dem Einsatz beteiligt.