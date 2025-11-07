Newsletter
Freitag, November 7, 2025
13.4 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Entwarnung nach Großeinsatz in Kempten: Verdächtiger Brief als ungefährlich eingestuft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagmittag kam es in Kempten, im Bereich der Rottachstraße, zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach einer intensiven Untersuchung konnte Entwarnung gegeben werden.

Verdächtiger Geruch löst Alarm aus

Gegen 11:45 Uhr meldeten Zeugen einen verdächtigen Geruch, der aus einem Briefkuvert drang, der Polizei. Infolgedessen wurde das betroffene Gebäude sowie das umliegende Gelände großräumig abgesperrt, da ein gefährlicher Stoff nicht ausgeschlossen werden konnte.

Einsatzkräfte geben Entwarnung

Spezialkräfte der Feuerwehr durchsuchten das Gebäude mit Spezialgeräten. Glücklicherweise konnten keine gefährlichen Stoffe festgestellt werden. Die Absperrungen wurden daraufhin wieder aufgehoben und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Großer Einsatz von Rettungskräften

Zahlreiche Polizeikräfte sowie Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes waren an dem Einsatz beteiligt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
Augsburg Stadt

Eilmeldung: Vollsperrung der A8 bei Augsburg nach Unfall

0
Am Mittwochmorgen, 5. November, kam es auf der A8...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Augsburg | Erneuter Brand im maroden Parkhaus am Hotelturm

0
Am Donnerstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg gemeinsam mit der...
Vermischtes

Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada wieder aufgetaucht

0
Ein seit 100 Jahren verschollener Schatz der österreichischen Kaiserfamilie...

Neueste Artikel