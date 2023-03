Entwicklungsministerin dringt auf Reform der Weltbank

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) dringt auf eine Reform der Weltbank, um Entwicklungsländern mehr Geld für den Klimaschutz zur Verfügung zu stellen. „Die Weltbank steckt zum Teil noch in den Denkmustern der Vergangenheit fest“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). „Wir brauchen aber eine Weltbank, die Vorreiterin für die Lösung globaler Krisen wie dem Klimawandel ist.“

Svenja Schulze, über dts Nachrichtenagentur

Sie setze auf erste Reformentscheidungen noch in diesem Jahr, denn im Einsatz gegen die Klimakrise habe man keine Zeit zu verlieren. Am Montag stellt der Weltklimarat IPCC einen weiteren Bericht zum Klimawandel vor. „Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, sind Investitionen in Billionenhöhe nötig, gerade auch in Schwellen- und Entwicklungsländern“, sagte die SPD-Politikerin, die auch deutsche Gouverneurin für die Weltbankgruppe ist.

„Ein wesentlicher Hebel dafür ist eine grundlegende Reform der Weltbank.“ Die Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds findet von 10. bis 16. April in Washington statt.