Newsletter
Mittwoch, Dezember 31, 2025
0.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Eon warnt vor Debatte um Nord-Stream-Pipeline

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Eon-Chef Leonhard Birnbaum warnt vor einer Debatte um den Neustart der gesprengten Nord-Stream-Pipeline. “Das ist keine deutsche, sondern eine europäische Frage”, sagte Birnbaum der “Rheinischen Post”.

Eon Warnt Vor Debatte Um Nord-Stream-Pipeline
Bau von Nord Stream 2 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir sollten nie wieder unter Umgehung der Nachbarn mit Russland strategische Energiegeschäfte machen.” Russland führe einen Angriffskrieg und sei kein zuverlässiger Lieferant. Birnbaum ergänzte: “Technisch sind die Pipelines der Nord Stream 1 derzeit auch gar nicht funktionsfähig, sondern an der Explosionsstelle voll Ostsee-Wasser gelaufen.”

Zugleich warnte Birnbaum vor Drohnen über deutschen Kraftwerken: “In der Ukraine greift Russland gezielt die Infrastruktur an, weil sie für das Funktionieren von Gesellschaften entscheidend und damit ein sehr vulnerabler Punkt ist. Unbekannte Drohnen über Flughäfen und Kraftwerken sollten wir deshalb auch bei uns nicht tolerieren”, so der Eon-Chef.

Eon ist an der Betreibergesellschaft von Nord Stream 1 beteiligt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...
Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Vermischtes

KORREKTUR: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (30.12.2025)

0
In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Schwerer Unfall mit Polizeifahrzeug in Lappersdorf: Eine Person schwer verletzt

0
Am 30. Dezember 2025 ereignete sich auf der Regensdorfer...

Neueste Artikel