„Er weiß, wo das Tor steht“ | FC Augsburg angelt sich Darmstadts Toptorjäger Tietz

Der FC Augsburg hat auf dem Transfermarkt nochmals nachgelegt. Von Aufsteiger Darmstadt 98 wurde Toptorjäger Phillip Tietz verpflichtet.

„Er weiß, wo das Tor steht und kann das Publikum mitreißen!“, FC Augsburgs Trainer Enrico Maaßen ist von seinem jüngsten Neuzugang recht angetan. Mit Phillip Tietz ist den Schwaben erneut für kleines Geld, ein vermeintlich dicker Fisch an die Angel gegangen. In 72 Spielen für den Bundesligaaufsteiger aus Darmstadt traf der gebürtige Braunschweiger 29-mal selbst und war an weiteren 14 Treffern beteiligt. Für Wehen Wiesbaden, Braunschweig und Paderborn kommen weitere sechs Tore in 30 Zweitliga-Partien hinzu. In der letzten Spielzeit trug Tietz maßgeblich zum Coup der Lilien bei (12 Tore), die ihren Toptorjäger nun ziehen lassen müssen. Unbestätigten Meldungen zufolge soll der FCA bereit sein 2,2 Mio. Euro für den 26-Jährigen auf den Tisch zu legen. Der torgefährliche Angreifer hat einen Vierjahresvertrag in Augsburg unterschrieben. „Ich freue mich riesig darauf, das Trikot des FC Augsburg tragen zu dürfen. Die Bundesliga war schon immer mein großes Ziel und ich werde hart dafür arbeiten, um mich Woche für Woche auf dem allerhöchsten Niveau beweisen zu dürfen“, sagt Phillip Tietz. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich in jedem Spiel Vollgas gebe und keinen Zweikampf scheue. Gleichzeitig will ich auch an meine Torquote aus dem letzten Jahr anknüpfen und dabei helfen, dass wir unsere Saisonziele erreichen.“

In den letzten Tagen absolvierte Tietz den obligatorischen Medizintest und beobachtet anschließend seine künftigen Kollegen bereits beim ersten Testspiel am Dienstagabend von der Tribüne des Rosenaustadions aus. Morgen wird er ins Training einsteigen und im Trainingslager (ab Freitag in Schladming/Österreich) wird auch er das Jersey mit der Zirbelnuss tragen.