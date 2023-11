ERC Sonthofen zeigt starke Reaktion auf Derbyniederlage

Wiedergutmachung und drei Punkte: So lautete für den ERC die Devise nach der 2:5-Niederlage im Derby bei den Pfronten Falcons am Freitagabend. Das Team der Trainer Helmut Wahl und Vladi Kames war mit nur drei Reihen nach Fürstenfeldbruck gereist – am Ende siegte die Rumpftruppe nach einer Energieleistung verdient mit 7:4. Mit diesen wichtigen drei Punkten stabilisiert Sonthofen seinen zweiten Platz in der Eishockey-Landesliga.

Im Freiluftstadion AmperOase in Fürstenfeldbruck startete Sonthofen, passend zum windigen Wetter und mit Calvin Stadelmann zwischen den Pfosten, mit einigen Sturmläufen in das erste Drittel. Die Heimmannschaft hatte am Freitag ihren ersten Saisonsieg eingefahren (5:3 gegen Lechbruck) und wollte den Schwung nutzen, um den zweiten Erfolg in Folge zu holen, was sich nach fünf Minuten auch ergebnistechnisch mit 1:0 zeigte. Aber auch die Schwarz-Gelben hatten sich viel vorgenommen: Sie wollten zielstrebiger und geradliniger agieren als am Freitag in Pfronten, Dominanz im Spielaufbau ausüben und schnell für Ruhe sorgen. In Anbetracht des dezimierten Kaders von zehn nicht eingesetzten Spielern sicherlich ein probates Mittel.

Unmittelbar nach einer überstandenen Unterzahl-Situation fasste sich Matyas Stransky ein Herz, eilte seinen Gegenspielern davon und markierte den Ausgleich (11. Minute, Assist: Nicolas Neuber). Zweieinhalb Minuten vor der Drittelsirene kam der Auftritt von Christian Engler, der mit all seiner Power das Spielgerät perfekt traf und in den Winkel wuchtete. Gäbe es den Begriff „Strahl“ für einen derartigen Hammer noch nicht – spätestens hier wäre er erfunden worden. Mit einer 2:1-Führung für Sonthofen ging es in die Kabinen.

Im zweiten Drittel zeigten die Schwarz-Gelben zunächst ihr druckvolles Eishockey und gingen durch Treffer von Vladi Kames (21. Minute, Assists: Marc Sill, Jochen Hartmann) und Hartmann (24. Minute, Assists: Adam Suchomer, Roman Zwicker) mit 4:1 in Front. Doch auf einmal war ein Bruch im Spiel der Gäste: Folgerichtig witterte die Heimmannschaft Morgenluft und kam durch einen Doppelschlag in der 25. Und 27. Minute auf 3:4 heran. Immerhin sorgte der blendend aufgelegte Hartmann mit einem kuriosen Tor nach Vorlage von Valentin Köcheler und Suchomer (29. Minute) wieder für mehr Ruhe in den eigenen Reihen. Der Heimtorwart verlor beim Herauslaufen aus dem Kasten seinen Schläger. Und so konnte die Nummer 7 des ERC zum 3:5 ins leere Tor einnetzen – gleichzeitig auch der Zwischenstand nach dem zweiten Spielabschnitt.

Das dritte Drittel verlief ähnlich wie die ersten 40 Minuten: Sonthofen hatte insgesamt mehr Spielanteile, auch wenn der EVF immer wieder Nadelstiche setzen konnte. Die Gäste knüpften im Schlussabschnitt an ihre guten Auftritte der vergangenen Wochen an, kontrollierten die Partie und erzielten durch Stransky (50. Minute, Assists: Niklas Holzschneider, Adam Suchomer) und in der 56. Minute durch Kames (Vorlage David Mische) den 7:4-Endstand. Das Trainerteam zeigte sich erfreut über die gelungene Reaktion nach der Derby-Niederlage. Der ERC fuhr damit drei ganz wichtige Punkte im Rennen um die Meisterrunde ein.

Durchschnaufen, Blessuren versorgen und dann mit frischer Energie zu den Auswärtskrachern am kommenden Freitag reisen: Um 19.30h tritt der ERC Sonthofen beim ungeschlagenen Tabellenführer SC Reichersbeuern an. Am Sonntag um 17.45h gibt es das Aufeinandertreffen beim derzeit Drittplatzierten Wanderers Germering.

