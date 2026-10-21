Erde steuert laut UN-Bericht auf 2,8 Grad Erwärmung zu

Die globale Erwärmung droht, die Marke von 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau immer weiter zu überschreiten. Ein am Mittwoch veröffentlichter UN-Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Erwärmung bei Fortführung der derzeitigen Politik noch in diesem Jahrhundert 2,8 °C erreichen und danach weiter ansteigen könnte.

Wenn alle national festgelegten Beitragsziele umgesetzt und ähnliche Anstrengungen fortgesetzt würden, wird die Erwärmung demnach auf 2,6 °C begrenzt. Die Ergebnisse fallen aufgrund des Austritts der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Pariser Abkommen und revidierter Schätzungen der historischen Emissionen schlechter aus als die Prognosen des Vorjahres. Selbst im optimistischsten Szenario würde die globale Erwärmung in diesem Jahrhundert nur auf 2,1 °C begrenzt werden.

Laut dem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) sind drastische und sofortige Reduzierungen der Treibhausgasemissionen erforderlich, um die Überschreitung zu minimieren und bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5°C zurückzukehren. Der Emissions Gap Report 2026 beschreibt ein Szenario, in dem die Erwärmung bis zur Mitte des Jahrhunderts auf 1,7 bis 1,8°C begrenzt wird und bis 2100 wieder auf oder unter 1,5°C fällt.

Um diesen Weg einzuschlagen, müssten die globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 18 Prozent, bis 2035 um 45 Prozent und bis 2040 um 69 Prozent im Vergleich zu den Werten von 2025 gesenkt werden. Die vollständige Umsetzung der national festgelegten Beiträge würde jedoch nur eine Reduzierung von fünf bis acht Prozent bis 2030 und elf bis 15 Prozent bis 2035 erreichen. Die derzeitigen politischen Maßnahmen reichten nicht aus, um die erforderlichen Reduktionsraten zu erzielen.

“Jedes zusätzliche Bruchteil eines Grads und jedes weitere Jahr der Erwärmung über 1,5 °C hinaus verstärkt die Klimaauswirkungen und -risiken, wie etwa die tödlichen Überschwemmungen, Hitzewellen und Waldbrände, die viele Nationen in diesem Jahr heimgesucht haben”, sagte Inger Andersen, Exekutivdirektorin des UNEP. “Deshalb müssen wir alle Register ziehen, um den Höchstwert der Erwärmung zu minimieren und bis zum Ende des Jahrhunderts wieder auf 1,5 °C zurückzukommen.” Das sei auch möglich.

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