Bei der Präsidenten-Stichwahl in der Türkei liegt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan laut ersten Teilergebnissen wieder klar vorn. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlichte am späten Nachmittag entsprechende Zahlen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.