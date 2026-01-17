Newsletter
Erdrutsch in Landau beschädigt Haus und führt zur Evakuierung – Höckinger Straße gesperrt
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Ein Erdrutsch in Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, beschädigte am Samstag, den 17. Januar 2026, gegen 12:15 Uhr eine Garage an der Höckinger Straße. Erdreich, ein Baum und Sträucher stürzten vom Hang zwischen der Höckinger Straße und der Hauptstraße ab.

Undichte Wasserleitung als Ursache

Nach ersten Erkenntnissen ist eine undichte Wasserleitung in einem Wohnhaus an der Hauptstraße der Auslöser für den Erdrutsch. Diese führte zur Unterschwemmung des Erdreichs, das anschließend abrutschte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren noch minimale Erdbewegungen und aus einem Rohr fließendes Wasser sichtbar. Der Wasser- und Erdfluss wurde durch das Abdrehen der Hauptwasserleitung gestoppt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Sicherungsmaßnahmen und Evakuierung

Die Freiwillige Feuerwehr Landau, die Stadt Landau, das Landratsamt Dingolfing-Landau, das THW und die Polizei übernahmen die Sicherung des betroffenen Gebiets und koordinierten die weiteren Maßnahmen. Eine Drohne der Feuerwehr wurde zur Beurteilung und fotografischen Dokumentation eingesetzt.

Weiterhin Gefahr von Erdrutschen

Ein Statiker des THWs erklärte den Hang weiterhin als instabil, weshalb die Höckinger Straße an der betroffenen Stelle gesperrt bleibt. Beide betroffenen Häuser sind jedoch statisch stabil. Die Bewohner wurden evakuiert und bei Nachbarn bzw. in Ferienwohnungen untergebracht. Eine neue Beurteilung erfolgt am Montag unter Einbindung des Grundstückseigentümers und der Sicherheitsbehörden. Bis dahin bleibt die Sperrung bestehen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, den Bereich zu meiden.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

