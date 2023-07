Erfahrung und Klasse – EV Füssen verpflichtet Verteidiger Bureau-Blais

Der EV Füssen hat seine zweite Kontingentstelle besetzt und freut sich, in der nächsten Spielzeit Philippe Bureau-Blais in den schwarz-gelben Reihen begrüßen zu können. Der kanadische Verteidiger ist genau der Spielertyp, den der EVF für sein neues Team gesucht hat. Er bringt beste Referenzen auch aus höherklassigen Ligen mit, ist mit 28 Jahren im besten Eishockeyalter und wird mit seiner Klasse eine enorme Verstärkung für die junge Füssener Verteidigung darstellen. Die Anhänger dürfen sich auf einen spielstarken Defender freuen.

Antreiber mit Offensivdrang, sehr gute Übersicht, läuferisch stark, prima Typ auch abseits des Eises. Wenn man sich über Philippe Bureau-Blais erkundigt, erfährt man nur Gutes. Der in Candiac bei Montreal geborene Abwehrspieler war im Nachwuchs in der QCHL (Quebec College Hockey League), dort genauer gesagt für das Andre-Laurendeau College, aktiv. Wem das bekannt vorkommt: Von dort wechselte Samuel Payeur 2018 zum EV Füssen. Für den schon damals gezeigten Offensivdrang von Philippe spricht, dass er in dieser Liga einen besseren Punkteschnitt wie der Stürmer aufweist und 2014 in der Scorerliste sogar den letztjährigen Oberliga-Torjäger Felix Brassard hinter sich ließ. Im nächsten Jahr verabschiedete sich der Linksschütze dann in die QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League), eine der drei stärksten Juniorenligen im nordamerikanischen Eishockey. Im Team von Blainville-Boisbriand wurde er auch in der höheren Spielklasse auf Anhieb punktbester Verteidiger. Nach seiner Juniorenzeit legte der damals 21-jährige aber eine Pause vom Eishockey ein, ehe er 2017 doch noch eine Profi-Karriere startete. Und zwar in Europa.

Vier Jahre lang war Philippe mit großem Erfolg für Cergy-Pontoise in Frankreich aktiv. Zunächst drei Jahre lang in der zweiten Liga, aus welcher einige bekannte Spieler wie unter anderem Felix Brassard, Tomas Rubes oder Carter Popoff mittlerweile in der Oberliga aktiv sind. Dort wurde er zweimal punktbester Verteidiger der Liga und jeweils ins Allstarteam gewählt. Mit den Pariser Vorstädtern schaffte er zudem 2020 den Aufstieg in die erste Liga, die Ligue Magnus. Auch dort konnte der Frankokanadier auf Anhieb überzeugen, scorte in der wegen der Corona-Pandemie verkürzten Spielzeit in 20 Partien 17 Punkte und zählte zu den besten Abwehrspielern der Liga, ehe er sich wieder auf seinen beruflichen Werdegang abseits des Eises besann und sehr zum Bedauern der Verantwortlichen von Cergy nach Kanada zurückkehrte.

Dort spielte Bureau-Blais in den letzten zwei Jahren in der zwar professionellen, jedoch nur regionalen LNAH (Ligue Nord-Americaine de Hockey), die sich auf die kanadischen Provinzen Ontario und Quebec beschränkt. Die Liga gilt als sehr körperbetonte Spielklasse, in welcher viele Faustkämpfe geführt werden. Bei den Petroliers du Nord lieferte er vor allem sehr starke Playoffs ab und war mit acht Treffern in 13 Spielen torgefährlichster Verteidiger der Liga. Auch hier wurde er in das Allstar-Team gewählt. In betreffender Saison nahm er aber auch höherklassige Aufgaben wahr, und zwar bei Trois-Rivieres. Die erst 2020 gestarteten Lions spielen in der dritthöchsten nordamerikanischen Spielklasse ECHL (East Coast Hockey League) und sind das Farmteam der Montreal Canadiens. Nach 14 Spielen mit 5 Punkten wechselte er zur letzten Spielzeit fest zu der Mannschaft und konnte mit weiteren 13 Zählern aus 35 Partien erneut in der ECHL überzeugen. Seinen Wunsch, danach wieder nach Europa zu wechseln, hatte Philippe aber bereits bei der Verpflichtung hinterlegt. Zum Ende der Spielzeit wechselte er nochmals zurück in die LNAH, ehe es nun erstmals nach Deutschland geht. Beim EV Füssen soll der Offensivverteidiger eine wichtige Rolle als Führungsspieler einnehmen. Die Anlagen dazu hat unser Neuzugang auf jeden Fall. Wir sagen herzlich willkommen am Kobelhang, Philippe Bureau-Blais.

Trainer Juhani Matikainen zu seinem Neuzugang: „Wir sind überzeugt, mit Philippe ein sehr wichtiges Puzzlestück für das Team gefunden zu haben. Er verfügt über eine hervorragende Puckkontrolle und ist zudem läuferisch extrem stark. Philippe schafft es, in der offensiven Zone den Puck zum Tor zu bringen, was für uns extrem wichtig ist. Mit seinen 28 Jahren befindet er sich zudem im besten Eishockeyalter und hat auch schon reichlich Erfahrung in Europa gesammelt.“