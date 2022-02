Erfolg für junge Fagottistin der Stadtkapelle Nördlingen

Einen großen Erfolg erzielte die 16-jährige Fagottistin der Stadtkapelle Nördlingen Karla Leberzammer dieser Tage.

Beim Vorspiel für das Schwäbische Jugendsinfonieorchester in Augsburg setzte sie sich gegen die Mitbewerber durch und darf ab jetzt an den zweimal jährlich stattfindenden Arbeitsphasen des Auswahlorchesters unter der Leitung der Dirigentin Carolin Nordmeyer teilnehmen.

Mit zwei Stücken von Carl Friedrich Thelemann und Francis Baines überzeugte Karla die aus mehr als zehn Köpfen bestehende Jury, die unter anderem auch mit dem Solofagottisten des Staatstheaters Augsburg besetzt war.

Ihre musikalische Laufbahn hat Karla in der Bläserklasse der Grundschule Mitte, die jährlich in Kooperation mit der Jungen Stadtkapelle Nördlingen durchgeführt wird, begonnen. Von dort ging es nach zwei Jahren in die Junge Stadtkapelle. Seit dem letzten Jahr ist sie Mitglied in der Stadtkapelle Nördlingen.

stv