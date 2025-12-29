Erfolge der Bundespolizei Freilassing: Festnahmen und Fahndungstreffer über Weihnachten

Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion Freilassing hatten über die Weihnachtstage sowie am Wochenende (23.-28. Dezember) viel zu tun. Neben 69 unerlaubten Einreisen und mehreren Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, verzeichneten die Einsatzkräfte insgesamt 96 Fahndungstreffer, darunter acht Haftbefehle.

Kroate wegen Drogendelikten festgenommen

Am Dienstagabend (23. Dezember) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Reisebus an der Kontrollstelle auf der A8. Dabei ergab die Überprüfung eines 44-jährigen Kroaten eine Ausschreibung des Bundeskriminalamts. Der Mann war zur Festnahme zwecks Auslieferung ausgeschrieben, aufgrund eines Verstoßes im März gegen das Betäubungsmittelgesetz in Bosnien-Herzegowina. Noch am selben Tag wurde er einem Richter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Peruaner mit gefälschtem Führerschein erwischt

Für einen 27-jährigen Peruaner endete seine Reise am Heiligabend (24. Dezember) ebenfalls an der Kontrollstelle auf der A8. Während einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle ergab die Überprüfung seiner Ein- und Ausreisestempel eine Überschreitung seines visumsfreien Aufenthaltszeitraums um 204 Tage. In seiner Geldbörse wurde zudem ein gefälschter peruanischer Führerschein gefunden. Wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen wurde er zur Dienststelle der Bundespolizei Freilassing gebracht und noch am selben Tag nach Österreich zurückgewiesen.

Familienstreit endet in Schutzgewahrsam

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde der Streit eines 58-jährigen Peruaners und seines 30-jährigen Sohnes in einer Regionalbahn auf dem Weg nach Freilassing handgreiflich. Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden durch einen Zugbegleiter darauf aufmerksam gemacht. Beide Männer wiesen mehrere Wunden auf, und die Kleidung sowie der Zug waren mit Blut verschmutzt. Ein Atemalkoholtest zeigte eine deutliche Alkoholisierung beider Männer. Da sie ihre Reise nach Rosenheim aufgrund der nächtlichen Temperaturen und ihrer Alkoholisierung erst am nächsten Morgen fortsetzen konnten, wurden sie in Schutzgewahrsam genommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Freilassing gebracht. Beide verzichteten auf eine gegenseitige Anzeige und wurden am nächsten Morgen entlassen.