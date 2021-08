Es schien ein unknackbare Nuss zu werden: Am Montag erhielt unsere Redaktion eine E-Mail von Chester B. (53) aus Columbus im US-Bundesstaat Georgia. Er war als junger Soldat von 1987 bis von Februar 1987 bis Februar 1989 in Augsburg in der Flak-Kaserne stationiert. Eine Begegnung an einem Nachmittag in dieser Zeit veränderte sein Leben so sehr, dass ihm diese bis heute keine Ruhe ließ.

Wir haben deshalb seine Geschichte am Montagabend veröffentlicht, um ihm nach über 30 Jahren und vielen vergeblichen Versuchen dabei zu helfen, die Frau von damals zu finden und einen Kontakt herzustellen. Da Chester nach der langen Zeit nicht einmal mehr den Namen seiner Angebeteten wusste, ließ uns nicht wirklich an einen Erfolg glauben.

Doch wir haben uns wie viele andere gewaltig getäuscht: Der Beitrag verbreitete rasant im Netz und in den sozialen Netzwerken und noch in der Nacht auf Dienstag erhielten wir die entscheidende E-Mail von Sandra. Nach einigem Austausch mit Chester, in dem wir zunächst noch die vermittelnde Rolle spielten und einem Foto von ihr aus den Ende der 80er-Jahren war klar: Wir haben es tatsächlich geschafft.

Doch das war nicht die einzige Überraschung: Wer jetzt denkt, die beiden trennen tausende von Kilometer, täuscht sich. Sandra lebt heute ebenfalls in Atlanta in den USA, nur 107 Meilen und knapp zwei Autostunden von Chester entfernt.

Ihre damalige Ehe besteht nicht mehr und sie hatte damals aufgrund der falschen Telefonnummer noch einige Mal versucht, persönlich Kontakt aufzunehmen und auch einen Brief bei der damaligen Wache der Flak-Kaserne abgegeben, doch der kam offenbar nie bei Chester an.

Die Kontakte haben wir inzwischen ausgetauscht und Sandra und Chester haben bereits telefoniert. Das Gespräch dauerte fast 4 Stunden!

Für uns endet die Geschichte hier zunächst. Wir wünschen beiden weiterhin alles Gute und freuen uns, immer mal wieder zu hören, wie es beiden geht – vielleicht bekommen wir ja auch mal ein Foto von einem Treffen, welches wir – wenn Sandra und Chester einverstanden sind, gerne hier veröffentlichen.

Danke an alle, die bei der Suche mitgefiebert, die Daumen gedrückt und durch das Teilen in den sozialen Netzwerken diesen Erfolg möglich gemacht haben.