Erfolgsserie endet bei Bayern München – FV Illertissen verliert nach 8 Spielen ohne Niederlage

Nach 8 Spielen ohne Niederlage in der Regionalliga Bayern hat es den FV Illertissen wieder erwischt, beim Tabellenzweiten Bayern München unterlag man mit 0:2(0:2). Trotzdem können die Illertisser sehr stolz sein was den bisherigen Saisonverlauf betrifft. Sie beenden das Jahr auf Platz 4 und stehen im Halbfinale des Totopokals.

Beim Spitzenspiel in München hatten sie jedoch vor und dann während des Spiels zwei personelle Rückschläge verkraften müssen. Beide Innenverteidiger fielen nämlich aus. Goson Sakai signalisierte beim Warmlaufen, dass es nicht geht und Nicolas Keckeisen musste kurz vor der Pause wegen eines Muskelfaserrisses passen. waren die Illertisser in der ersten halben Stunde durchaus ein gleichwertiger Gegner, hatten durch Tim Bergmiller in der 23. Minute sogar eine gute Möglichkeit, in Führung zu gehen. Er steuerte allein aufs Tor zu, konnte jedoch im letzten Moment abgedrängt werden, so dass sein Abschluss am Tor vorbeiging. Allerdings hatten die Bayern bereits in den Anfangsminuten zwei Möglichkeiten durch den gefährlichen Torjäger Nemanja Motika gehabt, der zunächst aus wenigen Metern übers Tor köpfte und dann an Torhüter Felix Thiel scheiterte. Wie erwartet sah man bei den Gastgebern immer wieder technisch versierte Aktionen, es war für die Illertisser sehr schwer, in die Zweikämpfe zu kommen. „Da sieht man einfach die Klasse der einzelnen Spieler“, war Illertissens Trainer Marco Konrad klar. Seine Mannschaft konnte aber die Partie immer wieder offen halten, auch wenn es in der Offensive nur wenig Durchkommen gab. So dauerte es fast eine halbe Stunde, ehe die Jungprofis der Bayern in Führung gehen konnten. Nach einem geschickten Doppelpass mit Armindo Sieb vollstreckte Lucas Copado, der Neffe von Hasan Salihamidzic, zum 1:0. Vor allem Nemanja Motika und Oliver Batista Meier, die mit 12 bzw. 15 Treffern erfolgreichsten Torschützen der Bayern, waren in der Folge stets gefährlich.

Oliver Batista Meier war dann auch einer der Beteiligten einer vielleicht spielentscheidenden Szene kurz vor der Pause. Bei einem Zweikampf mit Kapitän Marius Wegmann kam er zu Fall und Schiedsrichter Lothar Ostheimer(Sulzberg) entschied zum Entsetzen der Illertisser auf Elfmeter. Ihrer Meinung nach war es zunächst ein Stürmerfoul, ehe der Münchner zu Boden ging. Das kümmerte den jungen Stürmer wenig, er verwandelte anschließend den Strafstoß eiskalt zum 2:0. Kompliment für die Illertisser, die es nach der Pause trotz dieses Nackenschlags nochmal probierten. Kento Teranuma war auch kurz nach Wiederanpfiff allein durchgelaufen, doch sein Abschluss war zu schwach. Ihre Bemühungen wurden aber im weiteren Verlauf gebremst, denn Torjäger Semir Telalovic musste in der 70. Minute verletzt vom Platz, für ihn kam Valentin Hafner. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss wäre beinahe nochmal Spannung aufgekommen, doch Leif Estevez zielte nach dem Querpass von Yannick Glessing in aussichtsreicher Position daneben. Die Gastgeber hatten zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr den Schwung und Elan vornehmlich der ersten Hälfte, hätten aber in der Schlussphase gegen eine entblößte Illertisser Abwehr och den einn oder anderen Treffer erzielen können. Unter anderem traf Lucas Copado, bereits in der Nachspielzeit, den Pfosten.

Illertissens Trainer Marco Konrad war nach dem Spiel trotz der Niederlage stolz auf seine Mannschaft:“Ich habe die Bayern selten so stark gesehen wie heute. Meine Mannschaft war nicht ganz auf dem Niveau der letzten Wochen, war etwas aus dem Rhythmus. Insgesamt haben wir in diesem Jahr einen guten Schrittgemacht, ich bin sehr zufrieden und optimistisch gestimmt für die Zukunft.“ Sein Gegenüber Martin Demichelis gab ihm recht:“Wir haben gegen die Mannschaft der Stunde ein sehr gutes Spiel gemacht, das ist unser Niveau und wollen so weitermachen.“

FV Illertissen:Thiel- Boyer(66. Glessing), Wegmann, Keckeisen(40. Estevez), Zeller- Bergmiller(72. Watanabe), Rietzler, Maiolo, Strobel- Teranuma(66. Dewein), Telalovic(76. Hafner)