Ein erhöhter Krankenstand beim Fahrpersonal und die angespannte Arbeitsmarktlage machen sich nun auch bei den Stadtwerke Augsburg (swa) bemerkbar.

Derzeit fallen einige wenige Fahrten von Bussen oder Straßenbahnen aus. Die swa bedauern dies. In vielen anderen Städten führen hohe Krankheitsquoten und der Fachkräftemangel im Nahverkehr schon länger zu Fahrtausfällen. Die swa arbeiten an möglichen Gegenmaßnahmen, sollte sich die Situation nicht absehbar entspannen. Aktuelle Fahrplaninformationen mit Daten in Echtzeit sind in im Internet (www.sw-augsburg.de) oder der APP „swa Mobil“ abrufbar.