Im Zeitraum von Freitag, 27.03.2020, 06:00 Uhr bis Samstag, 28.03.2020, 06:00 Uhr, sowie von Samstag, 28.03.2020, 06:00 Uhr bis Sonntag, 29.03.2020, 06:00 Uhr, waren im Bereich Nordschwaben jeweils knapp über 200 Einsatzkräfte für Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung über die vorläufige Ausgangsbeschränkung eingesetzt. Die intensiven Kontrollmaßnahmen laufen flächendeckend unverändert weiter.

An beiden Tagen wurden durch die nordschwäbische Polizei jeweils circa 3500 relevante Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrollen wurde am Freitagabend im Landkreis Donau-Ries eine geöffnete Gaststätte festgestellt, in welcher zwei Gäste bedient wurden. Nachdem der Wirt eindringlich belehrt wurde und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen wurde, entfernten sich die Gäste aus dem Lokal, welches umgehend geschlossen wurde.

Am Samstagnachmittag wurden in einer Tankstelle im Landkreis Augsburg drei Personen festgestellt, welche an einem Tresen Kaffee tranken und sich unterhielten, obwohl an dem Stehtisch ein Hinweiszettel angebracht war, der den dortigen Aufenthalt untersagte. Der verantwortliche Tankstellenmitarbeiter der den Aufenthalt der drei Personen in der Tankstelle gewährte, zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig. Nachdem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen wurde, konnte zudem noch die Tankstellenbetreiberin erreicht werden. Auch sie wurde nochmals eingehend belehrt und zeigte Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.

Ebenso im Landkreis Augsburg konnte am Samstagnachmittag ein noch geöffneter Blumenladen festgestellt werden. Bei Eintreffen der Polizeibeamten entfernten sich zwei Personen – eine davon mit einem Blumentopf in der Hand – zügig vom Geschäft. Der 47-jährige Florist konnte in seinem Laden angetroffen werden und zeigte sich uneinsichtig. Ihm wurde der Betrieb seines Blumenladens untersagt. Eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetzt wurde aufgenommen.