Eritreer in Kronach wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

In Kronach ermittelt die Kriminalpolizei Coburg nach einem heftigen Streit zwischen zwei Eritreern, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Vorfall in Asylbewerberunterkunft

Am Dienstagmittag gerieten in einer Asylbewerberunterkunft im Hammermühlweg ein 27-jähriger Mann und ein 26-jähriger Mann in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung erhielt der Jüngere laut Angaben mehrere Faustschläge ins Gesicht und wurde bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Die Verletzungen des Opfers waren leicht, jedoch erforderte sein Zustand eine medizinische Behandlung im Krankenhaus.

Rechtliche Konsequenzen

Die Polizei in Kronach nahm den mutmaßlichen Täter nach dem Vorfall vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter erließ am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag.