Erlebnisse für Familie und Kultur – der Augsburger Stadtsommer! | Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe Juli 2020

Diesen Sommer ist alles anders. Dass dieser schön wird, dafür sorgt der Augsburger Stadtsommer mit einem zusätzlichen Erlebnis: Auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt stehen Fahrgeschäfte und Süßwarenstände der heimischen Schausteller. Dazu werden von Augsburg Marketing auch aktiv Kulturaktionen unterstützt, die die Stadt beleben und uns sowie unseren Besuchern aus dem Umland einen unvergesslich schönen Sommer bereiten.

Seit letzten Freitag sind auf verschiedenen innerstädtischen Plätzen einzelne Fahrgeschäfte und Stände des Schwäbischen Schaustellerverbandes zu finden, die das familienfreundliche Angebot in der City ergänzen. Denn die Schausteller haben sich fast ausschließlich für Kinderattraktionen entschieden. Blickfang ist sicherlich das Kettenkarussell auf dem Rathausplatz. Zusammen mit dem Moritzplatz warten insgesamt drei Kinderfahrgeschäfte und ein Trampolin auf dem Fuggerplatz auf alle kleinen Innenstadtbesucher. Süßwarenstände mit verschiedenen Leckereien ergänzen das Angebot.

Doch in diesem Sommer kommen nicht nur Familienmenschen, Shoppingfans und Feinschmecker auf ihre Kosten, sondern auch Kulturbegeisterte. Viele Akteure haben innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Events und Konzepte auf die Beine gestellt, so dass jeder die Sommerabende auf der Freilichtbühne, im bezaubernden Annahof, im 11er Biergarten am Rosenaustadion oder beim KunstWerk Open Air auf dem einzigartigen Gaswerkgelände genießen kann. Anregungen und Tipps findet ihr hier.

Macht doch mal Urlaub in Augsburg

Am Vormittag in der Fußgängerzone shoppen und die Mittagssonne bei einem Eiskaffee genießen, am Nachmittag entspannt an den Kanälen und Brunnen der Welterbe-Stadt entlang bummeln und sich am Abend im Biergarten oder einem der zahlreichen Restaurants verwöhnen lassen: Warum nicht einmal Tourist in der eigenen Stadt spielen, im Hotel übernachten und den Sommer in Augsburg erleben?

Egal ob ihr aus dem Umland kommt oder in Augsburg wohnt: Wir haben euch spezielle Deals mit den Hotels ausgehandelt, die es wahrscheinlich so nur in diesem Jahr gibt. Ihr habt die Wahl zwischen der prächtigen Maximilianstraße, der Altstadt, dem Domviertel, Oberhausen oder Göggingen und müsst euch nur noch entscheiden, ob ihr lieber ein romantisches Wochenende zu zweit oder ein gemeinsames Familienabenteuer erleben wollt. Für jeden Geldbeutel ist etwas Passendes dabei. Lasst euch einfach hier inspirieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ihr seht: Angepasst an die geltenden Corona-Auflagen möchte Augsburg allen Augsburgern und Besuchern der Stadt ein Stück Normalität und Abwechslung bieten und zeigen, wie schön und lebenswert Augsburg ist. Unter dem Hashtag #augsburgerstadtsommer ist jeder eingeladen, seine besonderen Sommermomente in Augsburg auf den sozialen Medien zu teilen.

Alles, was man diesen Sommer in Augsburg erleben kann, findet ihr unter augsburg-city.de/stadtsommer

Viel Spaß beim Genießen



Ekkehard Schmölz

Leiter Augsburg Marketing

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, so dass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.