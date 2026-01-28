Ermittler erhalten über 150 Hinweise im Mordfall Sonja Hurler nach TV-Aufruf

KEMPTEN. Die Kriminalpolizei Kempten hat nach der Ausstrahlung von „Aktenzeichen XY“ im Mordfall Sonja Hurler zahlreiche Hinweise erhalten. Eine kürzlich entdeckte DNA-Spur führte zu einer Verbindung zum Mordfall Marion Baier in Zirndorf, weshalb die Ermittler in Kempten und Fürth nun Parallelen zwischen den beiden Fällen untersuchen.

Über 150 Hinweise von Bürgern

Bisher sind mehr als hundertfünfzig Anrufe eingegangen, aus denen einige wertvolle Ermittlungsansätze resultierten. Neben allgemeinen Hinweisen meldeten sich auch mehrere Personen mit konkreten Informationen zu möglichen Verbindungen zwischen Kempten und Zirndorf. Zudem wurden diverse Hinweise zu einem am Tatort beim Mordfall Marion Baier aufgefundenen Christophorus-Medaillon gegeben.

Ermittlungen in vollem Gange

Die eingegangenen Hinweise werden aktuell ausgewertet und in die laufenden Ermittlungen integriert. Aufgrund ermittlungstaktischer Gründe können derzeit keine weiteren Einzelheiten zum Sachverhalt, zu möglichen Verdächtigen oder zum Stand der Ermittlungen bekanntgegeben werden. Die Ermittlungen gehen weiter.

Überwältigende Resonanz | Polizei dankt Hinweisgebern

Die Zahl der erhaltenen Hinweise und das öffentliche Interesse übertrafen die Erwartungen der Ermittler bei Weitem. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Personen, die Hinweise gaben, für ihre Unterstützung. Jede Information kann wesentlich zur Aufklärung beitragen.