Ermittlungserfolg in Ebersdorf: Kinder legen Fahrzeugbrand auf Gebrauchtwagengrundstück

EBERSDORF B. COBURG. Die Kriminalpolizei hat nach einem Fahrzeugbrand auf einem privaten Grundstück Anfang Oktober einen Ermittlungserfolg verzeichnet. Der Vorfall ereignete sich am 08. Oktober 2025 in der Ebersdorfer Straße, als gegen 18.19 Uhr ein im Freien abgestelltes Kraftfahrzeug in Flammen aufging.

Hoher Sachschaden durch Fahrzeugbrand

Durch die Hitzeentwicklung wurden fünf weitere umliegende Fahrzeuge beschädigt. Alle betroffenen Fahrzeuge waren nicht zugelassen und Teil eines nebenberuflich betriebenen Gebrauchtwagenhandels. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungserfolg nach Zeugenaussagen

Im Rahmen der Ermittlungen deuteten Spuren und Auswertungen von Kameraaufzeichnungen auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen und erhielt Unterstützung aus der Bevölkerung durch Hinweise nach einem Zeugenaufruf.

Verdächtige Kinder im Visier der Ermittler

Zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren gerieten in den Fokus der Ermittler. Eines der Kinder gestand bei den Befragungen die Brandlegung. Da Kinder unter 14 Jahren strafunmündig sind, erfolgt keine strafrechtliche Verfolgung. Jedoch kann der Sachschaden zivilrechtlich geltend gemacht werden, und das zuständige Jugendamt wird über den Vorfall informiert.