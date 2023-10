Erneut ein trauriger Abend für die Augsburger Panther – AEV verliert gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven

Trotz einer frühen Führung konnten die Augsburger Panther gegen Bremerhaven nichts holen. Der AEV verlor das Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins verdient mit 1:4.



Zum Auftakt in dieses Spielwochenende bekamen es die Augsburger Panther mit den Fischtown Pinguins zu tun. Der AEV rechnete sich auch aufgrund der Verletzungssorgen der Nordlichter Chancen aus. In einem an Höhepunkten armen Auftaktdrittel waren es dann auch die Hausherren die in Führung gehen konnten. Karjalainen hatte eine Vorlage seines Landsmannes Rantakari in doppeltem Überzahlspiel zum 1:0 ins Tor genagelt (13.). Eineinhalb Minuten vor der ersten Pause hatte Bremerhaven in Person von Bruggisser aber eine Antwort parat, weshalb es mit einem gerechten 1:1 zum ersten Mal zurück in die Kabine ging.

Aus der Kabine zurück setzten die Gäste dort fort, wo sie aufgehört hatten, in der Augsburger Zone. Erneut war es der Däne Bruggisser, der nach weniger als zwei Minuten im Mittelabschnitt für die Pinguins getroffen hatte. Weil McKenzie den Doppelschlag perfekt machte, mussten die Panther von nun an einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Die Schwaben taten sich schwer zurück ins Spiel zu finden, Bremerhaven war das bessere Team an diesem Abend. Augsburg bekam zwar mehrfach die Möglichkeit es im Powerplay zu versuchen den Anschluss herzustellen, letztlich vergingen diese Situationen aber weitestgehend ohne größere Gefahr für das Tor von Gudlevskis.

Der AEV gab sich zu keinem Zeitpunkt auf, schlussendlich fehlten aber die spielerischen Mittel und die notwendige Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Auch wenn der im Mitteldrittel für Endras zwischen die Pfosten gekommene Keller keinen Gegentreffer mehr hinnehmen musste, war an diesem Freitag nichts mehr auszurichten. Der Torhüter hatte seinen Arbeitsplatz gerade zugunsten eines weiteren Feldspielers geräumt, als ein katastrophaler Fehlpass im gegnerischen Drittel die endgültige Entscheidung durch Wejse einleitete. Es war der erste Auswärtssieg des Teams von der Nordsee in dieser Saison. Der nächste traurige Abend für die Fans der Augsburger Panther.

Tore: 1:0 Karjalainen (Rantakari) 13., 1:1 Bruggisser (Kinder) 19., 1:2 Bruggisser 22., 1:3 McKenzie 23., 1:4 Wejse 59.

Schiedsrichter: Frano , Roman | Heffner , Römer Strafzeiten: Augsburg 6 – Bremerhaven 14