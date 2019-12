Nachdem am Samstag drei Menschen bei einem Lawinenabgang im Südtiroler Schnalstal ums Leben gekommen waren, verstarb auch am Sonntag ein Skifahrer in den italienischen Alpen.

Am Samstag hatten eine Frau und zwei Kinder aus Deutschland ihr Leben bei einem Lawinenunglück im Südtiroler Schnalstal verloren. Während dort nun die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen hat, kam es zu einem weiteren Unglück mit tödlichem Ausgang. In der Brenta-Gebirgsgruppe in den norditalienischen Dolomiten hatte sich am Sonntag in der Nähe der Tuckett-Hütte eine Lawine gelöst und vier Skifahrer verschüttet. Während drei Männer lebend aus den Schneemassen gerettet werden konnten, kam für einen weiteren Mann jede Hilfe zu spät. Woher die verunglückten Wintersportler stammen ist zur Stunde nicht bekannt.

Baden-Württemberger wird von Schneemassen in den Tod gerissen

Bereits am Samstag war ein 55-jähriger Mann aus Baden-Württemberg bei einem weiteren Lawinenunglück ums Leben gekommen. Der Mann war Vormittags mit seinem Sohn als Tourengänger in den Walliser Bergen unterwegs. Etwas unterhalb der Station Gandegg hatten die beiden die Skipisten verlassen. Etwa auf einer Höhe von 2700 Metern hatte sich dann eine Lawine gelöst und den Vater mitgerissen. Der Sohn versuchte seinen Vater aus den Schneemassen auszugraben, was den Bergrettern gelang. Die Hilfe kam aber zu spät. Der 55-Jährige verstarb wenig später im Berner Krankenhaus.