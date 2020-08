Erneut über 20 weitere Corona-Fälle in Augsburg

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet 22 neue Covid-19-Fälle. 19 Neuinfektionen wurden bei Reiserückkehrenden festgestellt.

Als Infektionsorte wurden unter anderem der Kosovo (zehn Fälle) und Kroatien (drei Fälle) ermittelt. Auch eine Augsburger Kontaktperson eines bestätigten Covid-19-Falles wurde positiv getestet. Bei zwei Neuinfektionen ist der Infektionsort laut Gesundheitsamt nicht ermittelbar.

„Nicht immer kann nachvollzogen werden, wo sich einzelne Personen infiziert haben. Nicht nur im Urlaub, auch in Augsburg ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus nicht auszuschließen. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, alle Augsburgerinnen und Augsburger an die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen zu erinnern: Bitte halten Sie Abstand, schützen Sie sich und andere und vermeiden Sie größere Menschenansammlungen, besonders in Innenräumen“, so Reiner Erben, Referent für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit.

Insgesamt wurden in Augsburg bisher 650 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 576 von 650 Personen sind genesen, 58 sind aktuell erkrankt, 16 Personen sind verstorben.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 63 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht etwa 21,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.