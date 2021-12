Erneuter Corona-Fall beim FC Augsburg

Der FC Augsburg bestätigte heute einen weiteren Corona-Fall in der Mannschaft.

FCA-Trainer Markus Weinzierl hatte auf der heutigen Pressekonferenz eine schlechte Nachricht. Der Bundesligist muss weiter auf die Rückkehr seines Innenverteidigers Felix Uduokhai warten. Nach seiner Muskelverletzung erst ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, wurde jetzt bei ihm eine Corona-Infektion festgestellt. Uduokhai befindet sich nun in Quarantäne, zeigt bisher aber keine Symptome. Er wird am Freitag in Köln nicht zur Verfügung stehen.

Die PCR-Tests beim restlichen Team waren negativ.