Ernsthafte Standortbestimmung | ESC Kempten Sharks müssen gegen Klostersee und Miesbach ran

Zwei richtig dicke Brocken haben die ESC Kemptener Sharks am kommenden Wochenende vor der Brust. Am Freitag kommt mit dem EHC Klostersee der Bayernligameister von vor zwei Jahren und Rückkehrer aus der Oberliga in die ABW Arena. Und am Sonntag wartet mit dem TEV Miesbach der Vizemeister der letzten beiden Jahre.

Eine ernsthafte Standortbestimmung also für das Team von Sven Curmann. Auch wenn die Gegner deutliche Veränderungen in ihren Kadern hatten stehen sie doch vor den Sharks im oberen Tabellenbereich. Beide warten zudem mit neuen Trainern auf, beim Freitagsgegner aus Grafing hat Dominik Quinlan inzwischen die sportliche Leitung übernommen und den Platz hinter der Bande für das Duo Florian Engel und Gert Acker frei gemacht.

In Miesbach hat Dino Baindl den Sprung in die Oberliga gewagt wo er im Trainerteam des DEL2 Absteigers aus Bayreuth angeheuert hat. Zdenek Travnicek trägt nun die sportliche Verantwortung. Mit dem Sieg beim letztjährigen Meister in Königsbrunn am letzten Wochenende haben die Miesbacher gezeigt das sie schon wieder eine starke Truppe am Start haben.

Soll es für die Allgäuer mit Punkten klappen muss vor allem an der Disziplin gearbeitet werden. Zuviele Strafen sorgten am Sonntag für alle drei Gegentore in Unterzahl. Zudem musste man im dritten Spiel hintereinander eine Spieldauerstrafe schlucken so dass die Reihen erneut umgestellt werden müssen. Für den gesperrten Linus Voit kehrt Clay Ellerbrock nach seiner Sperre wieder zurück in den Kader. Konzentriert agieren, mit Zug zum Tor nach vorne spielen und hinten solide stehen. Wie es so gerne heißt: Die einfachen Dinge richtig machen. Dann sind auch gegen die vermeintlichen Favoriten Punkte möglich, um in der Tabelle den Anschluss nach oben zu halten.