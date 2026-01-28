type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Ersatzkassen wollen Reformen für stabilere Krankenversicherung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts der zugespitzten finanziellen Lage der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der sozialen Pflegeversicherung (SPV) fordert der Verband der Ersatzkassen (vdek) eine strikte Orientierung der Ausgaben an der Einnahmenentwicklung sowie eine bessere Steuerung der Versorgung.

Verband der Ersatzkassen e. V. am 28.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Zudem soll die gesamtgesellschaftliche Verantwortung bei der Finanzierung versicherungsfremder Leistungen gestärkt werden, teilte der Verband am Mittwoch in Berlin mit. Die Ausgaben der GKV sollen 2026 ein Rekordniveau von rund 370 Milliarden Euro erreichen, während die SPV mit rund 80 Milliarden Euro belastet wird.

Ulrike Elsner vom vdek erklärte, dass die Beitragssatzerhöhungen in der GKV zu Beginn des Jahres alle wachgerüttelt hätten. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liege mittlerweile bei 3,13 Prozent und sei damit doppelt so hoch wie vor drei Jahren. Ohne tiefgreifende Reformen werde für 2027 erneut eine Finanzierungslücke von mehr als zehn Milliarden Euro erwartet. Elsner stellte zehn Kernforderungen vor, darunter die Deckelung des Pflegebudgets im Krankenhausbereich und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel.

Auch in der SPV sei der finanzielle Druck extrem hoch, sagte Uwe Klemens, ehrenamtlicher Verbandsvorsitzender des vdek. Um den Beitragssatz 2026 stabil zu halten, seien erneut Kredite eingesetzt worden. Für 2027 sei jedoch eine erneute Finanzierungslücke von 0,3 Beitragssatzpunkten zu erwarten. Klemens forderte die Politik auf, die gewährten Darlehen des Staates mit den bestehenden Schulden des Bundes gegenüber der SPV zu verrechnen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf der A8 bei Adelzhausen: Acht Fahrzeuge beteiligt, sechs Verletzte und erheblicher Sachschaden

0
Am Dienstag, dem 27. Januar 2026, ereignete sich auf...

Neueste Artikel