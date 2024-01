„Erschießt mich!“ | Ehekrach eskaliert in Egg an der Günz – Frau attackiert Ehemann und bedroht Polizei mit Samuraimesser

Am Montag kam es in den frühen Nachmittagsstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar in ihrer Wohnung in Egg an der Günz (Kreis Unterallgäu). Die Ehefrau schlug auf ihren Ehemann ein und bewarf ihn mit Geschirr.

Der Ehemann erlitt dabei Schürfwunden und Kratzer. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen eintraf, randalierte die 58-Jährige noch immer in der Wohnung, während sich der Ehemann bereits außerhalb befand. Nachdem der Ehemann mitgeteilt hatte, dass die Ehefrau ein Samuraimesser bei sich trug und sie die Beamten aufforderte, in die Wohnung zu kommen, um sie zu erschießen, wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei angefordert. Die 58-Jährige wurde durch diese widerstandslos und unverletzt festgenommen und nach medizinischer Überprüfung in eine Fachklinik gebracht.

Gegenüber den Beamten gab sie an, dass sie am Vortag von ihrem Ehemann mit einem Küchenmesser bedroht worden war.

Die Beamten haben zwei Samuraimesser und ein Küchenmesser sichergestellt. Gegen die 58-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Gegen ihren Ehemann wird wegen Bedrohung ermittelt.