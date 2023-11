Erste Ausländer dürfen Gazastreifen Richtung Ägypten verlassen

Dutzende ausländische Staatsbürger haben am Mittwoch offenbar den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen können. Das berichtet die „Times of Israel“. Demnach wurde der Rafah-Grenzübergang zum ersten Mal seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober geöffnet.

Ägyptische Flagge (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Bislang hatte die ägyptische Führung eine Öffnung der Grenze und die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge abgelehnt. Es werde erwartet, dass etwa 400 Ausländer und Doppelstaatsangehörige den Gazastreifen im Laufe des Tages verlassen werden. Auf der ägyptischen Seite der Grenze sollen Krankenwagen warten, um etwa 90 Kranke und Verwundete zu transportieren, denen ebenfalls die Ausreise gestattet wurde.

Die Vereinbarung zur Öffnung des Grenzübergangs soll von Katar zwischen Ägypten, Israel und der radikal-islamistischen Hamas in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten vermittelt worden sein.