Erste Halbzeit zum Vergessen | TSV Rain verliert Rieser-Derby gegen Nördlingen

Nach einer ersten Halbzeit zum Vergessen für den TSV Rain, in der kaum etwas gelingen wollte, erwartete man nach dem frühen Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit einen besseren Auftritt des Teams, was aber ausblieb. Der TSV Nördlingen gewann das Landkreisderby verdient mit 2:1.

Rains Coach, David Bulik, veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:2-Niederlage bei Türkspor Augsburg lediglich auf einer Position: Tim Härtel startete für Marc Sodji, der auf der Bank Platz nahm.

Unter der Leitung des gut aufgelegten Schiedsrichters Alexander Arnold begann die Partie bei sommerlichen Temperaturen. Bereits nach sechs Minuten hatten die Gäste ihre erste Chance, als Simon Gruber nur die Querlatte des Rainer Gehäuses traf. Nach einer Viertelstunde leistete sich der Rainer Torhüter einen dicken Patzer, als er zu lange mit dem Abschlag zögerte und Simon Gruber dazwischen spritzte und den Ball zur Führung einschob. Geschockt von diesem frühen Rückschlag wirkte das Team der Blumenstädter konfus. Abspielfehler häuften sich, und die wenigen Offensivaktionen wurden frühzeitig im Mittelfeld unterbunden. Als sich dann per Zufall doch einmal eine Rainer Torgelegenheit (32.) bot, scheiterte Benjamin Krist allein vor dem Schlussmann an diesem. Aus der anschließenden Ecke entwickelte sich ein mustergültiger Konter für die Gäste: Nach Zuspiel überlief Sasa Maksimovic die gesamte Rainer Abwehr und erzielte unbedrängt mit einem Schuss ins lange Eck das 2:0 für Nördlingen. Die Gastgeber ließen im ersten Durchgang alle fußballerischen Tugenden vermissen und mussten froh sein, als der Halbzeitpfiff ertönte.

Als nach sechs Minuten im zweiten Abschnitt der Ausgleichstreffer durch Etienne Perfetto fiel, dachten wohl alle Fans des TSV Rain, dass nun das große Aufbäumen gegen die Niederlage beginnen würde. Es entwickelte sich zwar ein offeneres Spiel als in der ersten Halbzeit, doch die Hausherren konnten nach wie vor keine nennenswerten Akzente nach vorne setzen. Die Nördlinger spielten ihre Führung clever herunter und hatten die Blumenstädter voll im Griff. Nur die Gäste kamen noch zu Torchancen, während dem TSV Rain an diesem Tag so gut wie nichts gelang. Auch die Einwechslungen in der Offensive brachten keinen Erfolg. Bis zum Ende passierte nicht mehr viel und der TSV Nördlingen gewann das Landkreisderby verdient mit 2:1. Der TSV Rain muss sich in den nächsten Spielen deutlich steigern, um die Niederlagenserie von nunmehr vier Spielen zu beenden.

Rains Chefanweiser David Bulik war nach dem Spiel sichtlich enttäuscht: “Insgesamt war unsere Leistung in der ersten Halbzeit auf einem sehr niedrigen Niveau. Zwar gelang uns in der zweiten Halbzeit das schnelle 1:2, jedoch konnten wir nicht viel mehr erreichen. Unsere letzten Pässe waren zu ungenau, und wir hatten zu viele fehlerhafte Ideen, was uns keine echten Torchancen einbrachte.“

TSV Rain: Florian Rauh, Jannik Schuster, Julian Bosch (78. Siegfried Kübler), Benito Alisanovic, Dominik Schröder, Michael Senger, Benjamin Krist, Eugen Belousow, Tim Härtel (79. Gabriel Hasenbichler), Etienne Perfetto (66. Sadri Pacolli), Renato Domislic (70. Marc Sodji) – Trainer: David Bulik

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Paul Rauser, Manuel Meyer (69. Jonathan Grimm), Jakob Mayer (88. Marc Hertlein), Mario Taglieber, Mirko Puscher (69. Luca Trautwein), Alexander Schröter (85. Daniel Ernst), Simon Gruber (75. Julian Brandt), Sasa Maksimovic – Trainer: Mark Merz – Trainer: Karl Schreitmüller – Trainer: Julian Brandt

Tore: 0:1 Simon Gruber (15.), 0:2 Sasa Maksimovic (32.), 1:2 Etienne Perfetto (50.)

Schiedsrichter: Alexander Arnold (Waldberg)

Zuschauer: 330