Erste Saisonniederlage für Ratiopharm Ulm – vergebene Chancen beim MBC kosten den Sieg

Nach einem intensiven Schlagabtausch muss Ratiopharm Ulm seine erste Niederlage der neuen Bundesliga-Saison hinnehmen. Trotz kämpferischer Leistung und mehrfacher Führungswechsel unterliegen die Ulmer beim MBC mit 71:75.

Es war ein Spiel auf Augenhöhe – und doch sollte es für die Ulmer am Ende nicht reichen. Nach vierzig Minuten leidenschaftlichen Basketballs mussten sich die Schwaben knapp geschlagen geben. Im Schlussabschnitt vergaben die Ulmer zu viele gute Chancen, um den vierten Saisonsieg perfekt zu machen. Besonders bitter: Fünf Sekunden vor Spielende setzte Guard Mark Smith einen freien Korbleger daneben – ein Sinnbild für den unglücklichen Verlauf der Partie.

Kleine Nachlässigkeiten in der Defensive und verlorene Rebounds gaben letztlich den Ausschlag. „Wir hatten heute einige gute Gelegenheiten, die Partie auf unsere Seite zu ziehen. Offensiv war einfach zu viel Sand im Getriebe. Wir haben in keiner Phase den entscheidenden Rhythmus aufnehmen können. Gratulation an den MBC, der uns heute in drei der vier Viertel besiegen konnte und starke Arbeit beim Rebound geleistet hat“, sagte Cheftrainer Ty Harrelson nach dem Spiel.

Starker Beginn – Ulm diktiert zunächst das Geschehen

Die Ulmer erwischten den besseren Start in die Partie: Chris Sengfelder und Diego Garavaglia sorgten in den ersten 90 Sekunden für eine 7:0-Führung. Auch wenn der MBC durch Topscorer Marcus Foster ins Spiel fand, blieb Ulm zunächst wacher und nutzte die Fehler der Gastgeber konsequent aus.

Dank einer starken Dreierquote (3/5) übernahm Weißenfels jedoch die Führung zur ersten Pause (20:23). Im zweiten Viertel blieben die Gäste das bestimmende Team: Nach einem 8:0-Lauf und einem krachenden Dunking von Mohamed Diakite nahm MBC-Coach Ramondino eine Auszeit. Zur Halbzeit lagen die Ulmer mit 43:40 vorne – vor allem Chris Ledlum überzeugte mit energischen Aktionen in der Zone.

Kalte Phase im Schlussviertel entscheidet das Spiel

Nach der Pause drehte Weißenfels auf. RJ Gunn traf gleich drei Dreier in Folge, während Chris Ledlum auf Ulmer Seite mit physischem Spiel dagegenhielt. Doch ohne die beiden Leistungsträger Ledlum und Smith auf dem Feld fehlte es zeitweise an Durchschlagskraft. Der MBC nutzte die Schwächephase und erkämpfte sich die Führung (58:61).

Im Schlussviertel blieb es spannend: Sengfelder verkürzte kurz vor Ende auf einen Punkt Rückstand, doch der letzte Angriff blieb ungenutzt – Smiths verpasster Korbleger fünf Sekunden vor Schluss besiegelte die 71:75-Niederlage.

Junges Talent Garavaglia überzeugt

Trotz der Niederlage gab es positive Eindrücke: Der erst 18-jährige Italiener Diego Garavaglia zeigte eine starke Leistung. In knapp 18 Minuten erzielte er 8 Punkte, 3 Rebounds und 1 Block – bei perfekten Wurfquoten. Zweistellig punkteten außerdem Chris Ledlum (19 Punkte), Chris Sengfelder (11) und Nelson Weidemann (11).