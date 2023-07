Erste Spiele fixiert | Der FC Augsburg startet mit einem Samstagsspiel – Derby beim FC Bayern am Sonntagabend

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die ersten acht Spiele der Bundesliga-Saison 2023/24 zeitgenau terminiert. Fünfmal tritt der FC Augsburg am Samstagnachmittag an, dreimal beschließen die Fuggerstädter den jeweiligen Spieltag am Sonntagabend.

Zum Saisonauftakt empfängt die Elf von Trainer Enrico Maaßen am Samstag, 19. August, (15.30 Uhr) den letztjährigen Tabellenzehnten Borussia Mönchengladbach. Anschließend folgt bereits das erste Sonntagsspiel – das Derby beim FC Bayern München steigt am 27. August um 17.30 Uhr. Auch die Auswärtsspiele in Freiburg am 1.Oktober (6. Spieltag) und in Heidenheim am 22. Oktober (8. Spieltag) finden am Sonntagabend statt.

Ansonsten dürfen sich die FCA-Fans auf drei weitere Heimspiele am Samstagnachmittag freuen, als Gegner warten der VfL Bochum am 3. Spieltag (Samstag, 2. September), der 1. FSV Mainz 05 am 5. Spieltag (Samstag, 23. September) sowie der Aufsteiger SV Darmstadt 98 am 7. Spieltag (Samstag, 7. Oktober). Das Gastspiel bei RasenBallsport Leipzig am 4. Spieltag (Samstag, 16. September) wird ebenfalls zur gleichen Zeit ausgetragen.

Der exklusive Mitglieder-Vorverkauf für die ersten vier Heimspiele (Gladbach, Bochum, Mainz, Darmstadt) sowie für das Pokalspiel in Unterhaching (Sonntag, 13. August, 15.30 Uhr) startet am Montag, 17. Juli, um 12.00 Uhr. Für den Familientag gegen Ajax Amsterdam (Samstag, 29. Juli, 15.00 Uhr) beginnt an diesem Tag bereits der freie Vorverkauf. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.