Erste Spieltage terminiert – FC Augsburg darf immer wieder samstags ran

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die ersten sechs Spieltage der neuen Saison terminiert. Die ersten fünf FC Augsburg-Partien finden alle am Samstagnachmittag statt.

Zum Auftakt in die elfte Bundesliga-Saison empfängt der FCA am Samstag, 14. August, um 15.30 Uhr die TSG 1899 Hoffenheim. Im ersten Auswärtsspiel der neuen Spielzeit sind die Fuggerstädter am Samstag, 21. August, (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt zu Gast, ehe in der Woche darauf (Samstag, 28. August, 15.30 Uhr) Bayer 04 Leverkusen in die WWK ARENA kommt.

Nach einer zweiwöchigen Länderspielpause geht es am Samstag, 11. September, (15.30 Uhr) zum 1. FC Union Berlin. Anschließend empfängt der FCA Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18. September, 15.30 Uhr), ehe die Fuggerstädter zum Abschluss des sechsten Spieltages am Sonntagabend (26. September, 17.30 Uhr) beim SC Freiburg zu Gast sind.